Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

OL03 janv. , 18:40
parCorentin Facy
L’OL évolue à 11 contre 10 sur la pelouse de Monaco depuis l’exclusion logique de Coulibaly à la 71e minute pour un pied très haut sur Nicolas Tagliafico.
Heureusement pour lui et pour son équipe, le défenseur argentin va bien, ce dont on pouvait douter au vu de la gravité des images comme le démontre la photo ci-dessous. L’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard n’a pas hésité un instant au moment de dégainer un carton rouge pour le joueur de l’ASM alors que les joueurs de Sébastien Pocognoli étaient déjà menés 1-2 face aux Lyonnais à ce moment du match.  
Derniers commentaires

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

… Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. … Ah ouais, la Bêtise de Foutre01 , il a tout compris … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

