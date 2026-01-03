Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

… Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. … Ah ouais, la Bêtise de Foutre01 , il a tout compris … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...
Tu as toujours le seum. Normal. ^^
Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁
On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
CARTON ROUGE POUR COULIBALY !!! 🟥 QUEL GESTE DANGEREUX SUR TAGLIAFICO !!! 😱
Il a détruit Tagliafico c'est chaud...
Action odieuse de Coulibaly sur Tagliafico. Lui s’il prend pas 4 matchs pour ça …
Le geste très dangereux de Coulibaly sur Tagliafico 😱😱😱😱 Ce dernier a eu de la chance de se relever juste après