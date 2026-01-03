Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

L’OL évolue à 11 contre 10 sur la pelouse de Monaco depuis l’exclusion logique de Coulibaly à la 71e minute pour un pied très haut sur Nicolas Tagliafico.

Heureusement pour lui et pour son équipe, le défenseur argentin va bien, ce dont on pouvait douter au vu de la gravité des images comme le démontre la photo ci-dessous. L’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard n’a pas hésité un instant au moment de dégainer un carton rouge pour le joueur de l’ASM alors que les joueurs de Sébastien Pocognoli étaient déjà menés 1-2 face aux Lyonnais à ce moment du match.