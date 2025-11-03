OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Du côté du Stade Brestois, on n'a pas apprécié le comportement de Corentin Tolisso dimanche soir. Le capitaine de l'OL est accusé d'avoir simulé de manière excessive.

L'Olympique Lyonnais a ramené un point de son déplacement à Brest , et compte tenu des autres résultats du week-end, ce n'est finalement pas une si mauvaise affaire que cela pour l'équipe de Paulo Fonseca. Mais, du côté du club breton, on n'a pas apprécié, doux euphémisme, l'attitude de Corentin Tolisso, soupçonné par Eric Roy d'avoir passé énormément de temps au sol afin de faire tourner la pendule, l'OL ayant rapidement été réduit à dix après l'expulsion précoce d'Hateboer. Pour l'entraîneur du Stade Brestois, l'expérimenté milieu de terrain de l' Olympique Lyonnais a abusé et plutôt que de s'énerver, Roy a préféré manier l'ironie concernant ces longues séquences.

Tolisso a passé 10 minutes au sol

« J’espère que Corentin Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours en Europa League et dans une semaine face au PSG. C’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs. Comme vous le dites, c’est l’expérience. Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. Après, c’est normal... », a lancé l'entraîneur du Stade Brestois, qui a également envoyé un petit Scud à destination de Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, qui remplace ce dernier sur la touche jusqu'à la fin de la suspension de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.