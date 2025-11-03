ICONSPORT_275962_0081
corentin tolisso - Olympique Lyonnais

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

OL03 nov. , 9:20
parClaude Dautel
60
Du côté du Stade Brestois, on n'a pas apprécié le comportement de Corentin Tolisso dimanche soir. Le capitaine de l'OL est accusé d'avoir simulé de manière excessive.
L'Olympique Lyonnais a ramené un point de son déplacement à Brest, et compte tenu des autres résultats du week-end, ce n'est finalement pas une si mauvaise affaire que cela pour l'équipe de Paulo Fonseca. Mais, du côté du club breton, on n'a pas apprécié, doux euphémisme, l'attitude de Corentin Tolisso, soupçonné par Eric Roy d'avoir passé énormément de temps au sol afin de faire tourner la pendule, l'OL ayant rapidement été réduit à dix après l'expulsion précoce d'Hateboer. Pour l'entraîneur du Stade Brestois, l'expérimenté milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a abusé et plutôt que de s'énerver, Roy a préféré manier l'ironie concernant ces longues séquences.

Tolisso a passé 10 minutes au sol

« J’espère que Corentin Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours en Europa League et dans une semaine face au PSG. C’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs. Comme vous le dites, c’est l’expérience. Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. Après, c’est normal... », a lancé l'entraîneur du Stade Brestois, qui a également envoyé un petit Scud à destination de Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, qui remplace ce dernier sur la touche jusqu'à la fin de la suspension de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
Pour Eric Roy, Jorge Maciel n'a pas attendu de rejoindre l'OL pour être doué en matière de gain de temps. « J’ai déjà expérimenté ça quand Maciel était entraîneur adjoint à Lille où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score. Je ne suis pas très étonné et c’est à l’arbitre de faire respecter les lois du jeu », a confié le coach brestois, qui a toutefois reconnu que son équipe n'avait pas réussi à passer outre et que Lyon n'avait rien volé avec ce point pris à Brest.
60
Derniers commentaires

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Tapie a été condamné et je n'en parle pas, et les parisiens qui en parlent le font surtout pour vous répondre suite au genre de commentaires qui est le tien. Sarko a été condamné et c'est bien fait pour lui. Nasser (que je n'aime pas) ne l'est pas. Le jour où il sera condamné, tu pourras l'ouvrir. En attendant, tu es prié de respecter la présomption d'innocence et d'arrêter de mettre ton copié-collé.

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Trop lol xptdr 👍

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé

