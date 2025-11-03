Eric Roy n’est pas le seul à avoir été très agacé par l’attitude de Corentin Tolisso dimanche lors de Brest-OL. Le milieu de terrain lyonnais est aussi dans le viseur de Pierre Ménès, qui n’a pas aimé ce qu’il a vu.

Auteur d’un excellent début de saison avec 4 buts toutes compétitions confondues et une influence énorme sur le jeu de l’OL, Corentin Tolisso subit quelques critiques depuis le déplacement de son équipe à Brest dimanche soir. Eric Roy a notamment tiré à boulets rouges sur l’ancien international français, champion du monde du gain de temps selon lui.

« J’espère que Corentin Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours en Europa League et dans une semaine face au PSG » a lancé avec ironie l’entraîneur du SB29 à l’issue du match nul contre l’OL au stade Francis-le-Blé ce dimanche. Un agacement partagé par Pierre Ménès comme le journaliste l’a fait savoir dans son debrief du match sur sa chaîne YouTube.

« Un coup de gueule : l’attitude de Corentin Tolisso et pourtant je l’aime bien Coco. Est-ce qu’il est un peu dépassé par le rythme ? Son attitude est insupportable. A chaque fois qu’on le touche, il reste 3 minutes au sol en hurlant comme s’il avait une double fracture ouverte, il arbitre. Alors il y a aussi Tagliafico qui arbitre, ça en fait deux. Mais ça ne contribue pas à donner une bonne image de l’OL qui pourtant obtient des résultats plus que correctes avec un effectif malgré tout très moyen. Mais enfin bon, ce dimanche soir, c’est un match à oublier comme d’une manière générale cette 11e journée globalement pourrie » a pesté l’ancien journaliste de Canal+, agacé de voir Corentin Tolisso simuler comme il l’a fait sur la pelouse de Brest ce dimanche.

Du côté lyonnais, nul doute que l’on ne tiendra pas rigueur de cela au capitaine rhodanien, encore une fois très précieux dans l’utilisation du ballon mais aussi et surtout pour défendre face à des Brestois en supériorité numérique dès la 7e minute de jeu en raison de l’exclusion de Hans Hateboer.