OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

OL
parHadrien Rivayrand
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Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OL s'est incliné sur la pelouse du RC Lens deux buts à un. Corentin Tolisso est passé à côté de son match face aux Sang et Or.
L'OL a été surpris par le RC Lens ce vendredi soir en Ligue 1 et va devoir rapidement se remettre au travail. Les hommes de Paulo Fonseca auront un calendrier très chargé au sortir de cette trêve internationale et tous les points compteront. L'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais voudra également pouvoir compter sur ses meilleurs éléments. Corentin Tolisso en fait incontestablement partie, même si le milieu de terrain français est passé à côté de sa rencontre face au RC Lens. Une prestation qui n'a pas échappé à Florent Gautreau.

Tolisso, ça devient problématique pour l'OL ? 

Sur l'antenne de RMC, le journaliste a en effet souligné la mauvaise performance de l'ancien joueur du Bayern Munich. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois cette saison que le Français n'est pas vraiment à la hauteur des attentes :
« En dehors du placement, ce n'est pas un grand Tolisso ce soir, physiquement et en termes d'abattage et de volume. Et même globalement sur ce début de championnat, ce n'est pas le Tolisso de la saison dernière. Il y a aussi des joueurs comme Bidstrup qui, à part le volume, n'ont pas assez de qualités techniques. »

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L'OL n'aura pas beaucoup de temps pour cogiter après cette défaite dans le nord de la France. La semaine prochaine s'annonce chargée, avec la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, puis celle de Nice en Ligue 1 quelques jours plus tard. Corentin Tolisso aura, de son côté, l'occasion de rectifier le tir et de répondre à ses détracteurs. Les Gones savent que l'équilibre reste fragile et qu'il serait dommage de tout gâcher après un début de saison plutôt séduisant.
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Bof, je regardais Cazé tv, la chaine bérsilienne qui est donc neutre, et ils ont relevé de nombreuses erreurs de l'arbitres, dont un jaune a-organé piur un coup de coude dans le visage qui a été complètement oublié. Et sur les deux pénos potentiels en faveur de l'OL, dans les 10 dernières mn, on aurait mérité d'en avoir au moins un de sifflé. Si ces actions avaient eu lieu en dehors de la surface, l'arbitre aurait sifflé un CF. Là, rien. Un joueur peut ceinturer un autre (Nakamura) jusqu'à le faire tomber et l'empêcher de jouer une action de but, et il y a rien. Openda a quitté Lens en béquilles, mais ça ne semble pas assez pour Riolo !

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Et ce type voudrait être en EDF............pour les simulations, les provocations , mais surement mais pas pour le jeu qu'il fourni, il est dépassé et trop vieux

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Zt ca vouda=r

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Dailleurs, Il se pourrait bien que Ousmane Dembélé ne soit pas convoqué en novembre par Zinedine Zidane.

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Bla... bla... bla...

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