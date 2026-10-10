OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OL s'est incliné sur la pelouse du RC Lens deux buts à un. Corentin Tolisso est passé à côté de son match face aux Sang et Or.

L' OL a été surpris par le RC Lens ce vendredi soir en Ligue 1 et va devoir rapidement se remettre au travail. Les hommes de Paulo Fonseca auront un calendrier très chargé au sortir de cette trêve internationale et tous les points compteront. L'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais voudra également pouvoir compter sur ses meilleurs éléments. Corentin Tolisso en fait incontestablement partie, même si le milieu de terrain français est passé à côté de sa rencontre face au RC Lens. Une prestation qui n'a pas échappé à Florent Gautreau.

Tolisso, ça devient problématique pour l'OL ?

Sur l'antenne de RMC, le journaliste a en effet souligné la mauvaise performance de l'ancien joueur du Bayern Munich. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois cette saison que le Français n'est pas vraiment à la hauteur des attentes :

« En dehors du placement, ce n'est pas un grand Tolisso ce soir, physiquement et en termes d'abattage et de volume. Et même globalement sur ce début de championnat, ce n'est pas le Tolisso de la saison dernière. Il y a aussi des joueurs comme Bidstrup qui, à part le volume, n'ont pas assez de qualités techniques. »

L'OL n'aura pas beaucoup de temps pour cogiter après cette défaite dans le nord de la France. La semaine prochaine s'annonce chargée, avec la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, puis celle de Nice en Ligue 1 quelques jours plus tard. Corentin Tolisso aura, de son côté, l'occasion de rectifier le tir et de répondre à ses détracteurs. Les Gones savent que l'équilibre reste fragile et qu'il serait dommage de tout gâcher après un début de saison plutôt séduisant.