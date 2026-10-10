L’OL a quatre maillons faibles, c’est énorme

L’OL a quatre maillons faibles, c’est énorme

OL
parGuillaume Conte
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L'OL a raté son retour sur les terrains avec un match très décevant à Lens. Pour L'Equipe, la défaite peut être imputée à quatre joueurs à un niveau indigne des attentes.
Très petit match de reprise pour l’Olympique Lyonnais, qui avait impressionné avant la trêve en balayant Rennes (4-0) et n’a quasiment pas existé à Lens en se faisant marcher dessus jusqu’au carton rouge de Matthieu Udol. La défaite 2-1 symbolise bien les problèmes que Paulo Fonseca doit corriger. C’est certes la première de la saison en championnat, mais le niveau de performance de certains joueurs a de quoi inquiéter.

Athekame impliqué dans les deux buts

Au lendemain du match, L’Equipe a noté quatre points faibles qui ont coûté la défaite à Lyon. Il y a tout d’abord Zachary Athekame, qui a beaucoup donné et apporté offensivement, mais n’a pas été efficace du tout défensivement. L’Equipe lui donne un 3/10 retentissant : « Le latéral droit est impliqué sur les deux buts encaissés par son équipe. Il laisse une demi-heure à Sotoca pour contrôler en pleine surface et armer sa frappe (1-0, 36e). Puis il est battu au duel de la tête par Udol sur le second (76e) ».
Les notes Lens-OL dans L'Equipe
Même note pour un Abner trop souvent imprécis et peu utile sur son côté, mais aussi pour un Tyler Morton qui n’a pas du tout pesé sur le jeu. Malgré sa qualité de passe, l'Anglais n’a pas su conserver le ballon en première période alors que l’OL avait besoin de sa technique pour sortir enfin de son camp. Enfin, dernier joueur à récolter un peu glorieux 3/10, un Pavel Sulc qui peine à retrouver son flair et sa réussite de la saison dernière. Baladé sur tout le front de l’attaque, le Tchèque est partout et nulle part, et il semble surtout perdu dans une attaque lyonnaise qui s’est surtout réveillée quand Nakamura et Boudache sont entrés sur le terrain. Des pistes pour les prochains matchs de l’OL, qui va avoir quasiment une semaine pour souffler avant de recevoir Crystal Palace et d’affronter Nice, pour remonter la pente.

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Bien difficile quand même, le Parc c’est le Pgégé et uniquement le Pgégé … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Oui

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Pourquoi attendre ? San Siro sert bien le Milan AC et l' Inter , donc c'est possible ailleurs , pourquoi pas en France . La Ligue en est'elle incapable ?

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Je ne sais pas ce que fera le PSG mais chosir le Parc des Princes qui est un vieux stade de 54 ans et faire du "bricolage" pour en faire un stade de 70 000 places cela parait difficile que de construire un nouveau stade moderne qu'il soit à Poissy ou a Massy.

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Si tu le dis...Pour une fois sur milliard je suis d'accord avec Riolo. le rouge était très sévère sur une faute non intentionnelle. Merah a t'il été blessé sur cette action??? Non, juste après il courrait comme un lièvre.

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