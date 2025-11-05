ICONSPORT_275962_0134

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

OL05 nov. , 16:00
parCorentin Facy
10
Accusé de simulations par Eric Roy après Brest-OL (0-0) dimanche soir, Corentin Tolisso ne trichait pas tant que ça. Le champion du monde 2018 est bien blessé et devrait manquer le déplacement à Séville jeudi.
Eric Roy était taquin et il l’avait mauvaise à l’encontre de Corentin Tolisso après le match entre Brest et l’OL dimanche soir (0-0). L’entraîneur breton reprochait notamment à l’international français ses nombreuses simulations et son gain de temps important tout au long de la rencontre. Un avis partagé par certains observateurs dont Pierre Ménès, lui aussi très irrité par l’attitude de Corentin Tolisso au stade Francis-le-Blé.

Corentin Tolisso est vraiment blessé

Si le milieu de terrain lyonnais ne se prive jamais de jouer de son expérience lorsque cela est nécessaire, il semblerait toutefois que sur la pelouse de Brest, la souffrance était bien réelle pour Corentin Tolisso. Et pour preuve, Le Progrès annonce une très mauvaise nouvelle pour l’OL avant le déplacement sur la pelouse du Bétis Séville ce jeudi. Selon le quotidien régional, Paulo Fonseca va devoir composer sans l’ex-milieu de terrain du Bayern Munich. Ce dernier n’a pas participé à l’entraînement du jour ce mercredi matin.
Très utilisé depuis le début de la saison, Corentin Tolisso avait ressenti une contracture face au Paris FC mercredi dernier. Une douleur de nouveau ressentie à Brest dimanche, où le Lyonnais de 31 ans a souffert au point donc de devoir déclarer forfait pour la 4e journée d’Europa League. Son absence, pas encore officielle, est quasiment actée en interne, où la volonté est de ne pas prendre la moindre risque alors que l’OL accueille le Paris Saint-Germain dimanche soir au Groupama Stadium.

Cette mauvaise nouvelle s’accompagne néanmoins d’une information plus heureuse pour Lyon puisque c’est Orel Mangala, absent de très longue date et qui voit enfin le bout du tunnel, qui pourrait numériquement compenser l’absence de Tolisso dans le groupe rhodanien. Le Progrès nous apprend enfin que Tagliafico et Mata, très utilisés eux aussi depuis le début de la saison, seront du voyage mais ont de fortes chances de débuter sur le banc. Un large turn-over est prévu en Andalousie après les trois premières victoires en Europa League, ce qui pourrait profiter à De Carvalho, Merah, Barisic ou encore Molébé.
10
Derniers commentaires

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Ce qui m’avait le plus choqué, c’est effectivement l’intention dans le visage du joueur, alors qu’il ne pouvait pas prendre le ballon, l’intention d’attaquer uniquement le joueur… si vous renvoyez l’action, prenez le temps de regarder son visage 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

👍👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Euh, avant de dire ça, regarde le visage du joueur au moment du tacle. C’est justement son intention qui est inexcusable 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

