OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

Accusé de simulations par Eric Roy après Brest-OL (0-0) dimanche soir, Corentin Tolisso ne trichait pas tant que ça. Le champion du monde 2018 est bien blessé et devrait manquer le déplacement à Séville jeudi.

Eric Roy était taquin et il l’avait mauvaise à l’encontre de Corentin Tolisso après le match entre Brest et l’OL dimanche soir (0-0). L’entraîneur breton reprochait notamment à l’international français ses nombreuses simulations et son gain de temps important tout au long de la rencontre. Un avis partagé par certains observateurs dont Pierre Ménès , lui aussi très irrité par l’attitude de Corentin Tolisso au stade Francis-le-Blé.

Corentin Tolisso est vraiment blessé

Si le milieu de terrain lyonnais ne se prive jamais de jouer de son expérience lorsque cela est nécessaire, il semblerait toutefois que sur la pelouse de Brest, la souffrance était bien réelle pour Corentin Tolisso. Et pour preuve, Le Progrès annonce une très mauvaise nouvelle pour l’OL avant le déplacement sur la pelouse du Bétis Séville ce jeudi. Selon le quotidien régional, Paulo Fonseca va devoir composer sans l’ex-milieu de terrain du Bayern Munich. Ce dernier n’a pas participé à l’entraînement du jour ce mercredi matin.

Très utilisé depuis le début de la saison, Corentin Tolisso avait ressenti une contracture face au Paris FC mercredi dernier. Une douleur de nouveau ressentie à Brest dimanche, où le Lyonnais de 31 ans a souffert au point donc de devoir déclarer forfait pour la 4e journée d’Europa League. Son absence, pas encore officielle, est quasiment actée en interne, où la volonté est de ne pas prendre la moindre risque alors que l’OL accueille le Paris Saint-Germain dimanche soir au Groupama Stadium.

Cette mauvaise nouvelle s’accompagne néanmoins d’une information plus heureuse pour Lyon puisque c’est Orel Mangala, absent de très longue date et qui voit enfin le bout du tunnel, qui pourrait numériquement compenser l’absence de Tolisso dans le groupe rhodanien. Le Progrès nous apprend enfin que Tagliafico et Mata, très utilisés eux aussi depuis le début de la saison, seront du voyage mais ont de fortes chances de débuter sur le banc. Un large turn-over est prévu en Andalousie après les trois premières victoires en Europa League, ce qui pourrait profiter à De Carvalho, Merah, Barisic ou encore Molébé.