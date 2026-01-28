OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Après avoir présenté ses condoléances et son soutien a toute la famille du PAOK Salonique, Paulo Fonseca annonce le forfait de Corentin Tolisso pour les deux prochains match (ischio) pour les deux prochains matchs et de Pavel Sulc (ischio) pour ce jeudi. Retour d'Abner et Karabec

