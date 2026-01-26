OL : Tolisso est devenu une star au Brésil

Avec la signature d'Endrick, l'OL compte des dizaines de milliers de supporters supplémentaires au Brésil. Et Corentin Tolisso jouit désormais d'une énorme réputation dans ce pays.

Depuis que le jeune avant-centre du Real Madrid a rejoint l'Olympique Lyonnais, sa complicité avec le capitaine de l'OL fait merveille. Corentin Tolisso distribue caviar sur caviar pour Endrick, et les supporters brésiliens sont sous le charme du joueur français. C'est encore le cas après la démonstration rhodanienne à Metz, et le triplé d'Endrick à Metz (2-5) avec encore une passe décisive de Corentin Tolisso sur l'ouverture du score. Le compte brésilien @endrickista ne cache plus son bonheur de voir l'avant-centre brésilien avoir à ses côtés un joueur tel que Corentin Tolisso.

« TOLISSO, CRACK, ABSURDE, JE T'AIME, TU ES MON PROTÉGÉ, JE TE DÉFENDRAI TANT QUE JE VIVRAI, MERCI D'EXISTER, CRACK, CRACK, CRACK », lance ce fan d'Endrick à ses milliers de followers. Pour les supporters brésiliens d'Endrick, c'est en fait la première fois qu'un joueur se met autant au service de l'avant-centre et forcément, cela peut les secouer. Car au Real Madrid, jamais le joueur de 19 ans n'a bénéficié d'une telle mansuétude. Journaliste et consultant brésilien, GeraFutebol est lui aussi sous le charme de Corentin Tolisso : « Tolisso joue un match exceptionnel. » La hype est telle que, du côté de Lyon, on se demande si tout cela ne va pas permettre à Coco Tolisso de retrouver une place en équipe de France.

Tolisso chez les Bleus grâce à Endrick ?

Ignoré par Didier Deschamps, Corentin Tolisso bénéficie d'une visibilité internationale grâce à Endrick, et cela peut réellement changer la donne. « L'effet kiss cool de l'énorme exposition médiatique d'Endrick et de Lyon à l'international, c'est la visibilité du niveau énorme de Tolisso. Toc, toc Didier... On ne peut plus faire semblant là », fait remarquer Guillaume Simonin, sur X. Et ce n'est pas le petit souci musculaire connu dimanche par Corentin Tolisso qui va refroidir l'ambiance du côté de la capitale des Gaules où une nouvelle ère a débuté avec la signature d'Endrick. Mais sincèrement, si ce dernier contribue à faire revenir le milieu de terrain chez les Bleus, alors il aura signé un authentique exploit.