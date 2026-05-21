ICONSPORT_365038_0050
Kylian Mbappé

Pogba sent venir le clash entre Mbappé et Mourinho

Kylian Mbappé21 mai , 20:00
parEric Bethsy
0
Passé sous les ordres de José Mourinho à Manchester United, Paul Pogba connaît bien les méthodes du Portugais. Le milieu monégasque sait que le futur coach du Real Madrid risque de s’en prendre à Kylian Mbappé.
Le Real Madrid a tranché. En attendant l’officialisation, les sources sont unanimes sur l’identité du futur entraîneur des Merengue. Il s’agira probablement de José Mourinho qui a rapidement obtenu les faveurs du président Florentino Pérez. Le choix du dirigeant a surpris dans la mesure où le Portugais n’est plus considéré comme une référence. Mais on se doute que sa nomination imminente a un lien avec le chaos dans le vestiaire madrilène.

Mbappé et Mourinho incompatibles

Cette saison, Xabi Alonso puis son successeur Alvaro Arbeloa ont manqué d’autorité auprès d’un groupe encore secoué par la violente altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. On peut aussi rappeler la sortie offensive de Kylian Mbappé en zone mixte. Autant dire que José Mourinho viendra remettre de l’ordre. Et attention à ceux qui auront la mauvaise idée de lui faire de l’ombre, prévient Paul Pogba, malmené par le « Special One » à Manchester United.
« Mon plus gros clash avec un joueur ou un entraîneur ? Mourinho, a répondu l’invité de l’émission The Bridge sans hésiter. Franchement, c'est un… Non, je ne vais pas dire que c'est un bon… C'est une bonne personne qui va te mettre à l'aise. Mais s'il sent que tu essayes de passer derrière lui, ou que tu l'éclipses, que tu prends un peu trop d'ampleur, il va te remettre bien bas, tu vois. Je m'en fous d'être la star, je ne suis pas une star ! Moi je veux gagner. Je fais mon jeu, je dribble, j'arrive à mettre des frappes quand je peux, une petite célébration, une petite danse. Moi c'est tout ce que je veux. » Kylian Mbappé a donc intérêt à se faire discret.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365916_0093
Premier League

Liverpool discute avec Iraola, Arne Slot en danger

cristiano ronaldo un record mais zero titre en arabie saoudite iconsport 265588 0009 397694
Arabie Saoudite

973e but, Cristiano Ronaldo offre le titre à Al-Nassr

ICONSPORT_276350_0103
OL

L'OL prévient Liverpool, Tyler Morton ne reviendra pas

ICONSPORT_366057_0257
OM

OM : Changer le logo, Stéphane Richard a son premier combat

Fil Info

21 mai , 22:00
Liverpool discute avec Iraola, Arne Slot en danger
21 mai , 21:55
973e but, Cristiano Ronaldo offre le titre à Al-Nassr
21 mai , 21:30
L'OL prévient Liverpool, Tyler Morton ne reviendra pas
21 mai , 21:00
OM : Changer le logo, Stéphane Richard a son premier combat
21 mai , 20:40
PSG-Arsenal : Tchoukriel et Govou, Canal+ met le paquet pour la finale
21 mai , 20:20
L’OL lancera sa saison contre une N3
21 mai , 19:40
PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC
21 mai , 19:20
Officiel : Jens Berthel Askou nouvel entraineur de Toulouse
21 mai , 19:20
Nice-ASSE à huis clos, la LFP peut tout changer

Derniers commentaires

L’OL s’est écroulé, il quitte le club

quand j'entends riolo parler de l'importance du mental dans le sport de haut niveau, il a tellement raison. ce poste est primordial et devrait etre une priorité absolu dans la structure d'un staff. Force est de constaté que Magne n'a rien apporté. je sais pas de quel resultat il peut etre fier durant son passage ,sinon la collaboration dont il parle, mais ça doit sureement faire parti du truc de rester positif en tout point

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

un point suffisait pour finir 3em...c'est frustrant car sur 34matches on se dit qu' on peut trouver les points manquant contre le PFC (on mene 3-0->3-3), à Brest. TFC 2fois perdu, l'OM on perd à 3-2 sur le gong en menant 2-1 à la 80em. la VAR qui fait mal le job...on peut pas refaire la saison. mais inversement combien de points inespérés? la frustration de la fin ne doit pas nous faire oublier la bonne saison globale , on nous prédisait l'enfer, n'oublions pas

OM : Pavard victime d'une tentative de cambriolage à Marseille

Ville de non droit

OM : Pavard victime d'une tentative de cambriolage à Marseille

Surtout à Marseille. Comme le RN

10 ME pour un homme de l’ombre, départ validé

je le garderais, sa polyvalence nous est bien utile, surtt avec un départ de tagliafico

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading