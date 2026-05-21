Pogba sent venir le clash entre Mbappé et Mourinho

Passé sous les ordres de José Mourinho à Manchester United, Paul Pogba connaît bien les méthodes du Portugais. Le milieu monégasque sait que le futur coach du Real Madrid risque de s’en prendre à Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a tranché. En attendant l’officialisation, les sources sont unanimes sur l’identité du futur entraîneur des Merengue. Il s’agira probablement de José Mourinho qui a rapidement obtenu les faveurs du président Florentino Pérez. Le choix du dirigeant a surpris dans la mesure où le Portugais n’est plus considéré comme une référence. Mais on se doute que sa nomination imminente a un lien avec le chaos dans le vestiaire madrilène.

Mbappé et Mourinho incompatibles

Cette saison, Xabi Alonso puis son successeur Alvaro Arbeloa ont manqué d’autorité auprès d’un groupe encore secoué par la violente altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. On peut aussi rappeler la sortie offensive de Kylian Mbappé en zone mixte. Autant dire que José Mourinho viendra remettre de l’ordre. Et attention à ceux qui auront la mauvaise idée de lui faire de l’ombre, prévient Paul Pogba, malmené par le « Special One » à Manchester United.

« Mon plus gros clash avec un joueur ou un entraîneur ? Mourinho, a répondu l’invité de l’émission The Bridge sans hésiter. Franchement, c'est un… Non, je ne vais pas dire que c'est un bon… C'est une bonne personne qui va te mettre à l'aise. Mais s'il sent que tu essayes de passer derrière lui, ou que tu l'éclipses, que tu prends un peu trop d'ampleur, il va te remettre bien bas, tu vois. Je m'en fous d'être la star, je ne suis pas une star ! Moi je veux gagner. Je fais mon jeu, je dribble, j'arrive à mettre des frappes quand je peux, une petite célébration, une petite danse. Moi c'est tout ce que je veux. » Kylian Mbappé a donc intérêt à se faire discret.