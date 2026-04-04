OL : Angers promet l'enfer à Corentin Tolisso

Opposé à l’Olympique Lyonnais dimanche après-midi, Angers se réjouit à l’idée de disputer cette affiche de la 28e journée de Ligue 1. Son milieu de terrain Haris Belkebla a hâte d’en découvre avec les Gones et leur capitaine Corentin Tolisso.

Angers avait besoin d’un adversaire du calibre de l’Olympique Lyonnais . Rassuré par son matelas d’avance sur la zone de relégation, mais distancé par les candidats aux places européennes, le SCO doit trouver d’autres sources de motivation pour bien terminer la saison. Ça tombe bien, la perspective de battre l’équipe rhodanienne représente un défi excitant pour les coéquipiers d’Haris Belkebla.

L'OL motive le SCO

« C'est quand même un gros match pour nous, a annoncé l’international algérien en conférence de presse. Ils font une très bonne saison, je pense que c'est une équipe qui jouera l'Europe encore une fois donc ça reste un gros morceau de ce championnat. Et puis historiquement, on connaît Lyon, ça reste un très grand club. Pour nous, c'est un challenge qu'on a envie de relever. En plus ce sera à domicile donc on va tout faire, comme on est à la place de l'outsider. Ce sont des choses que j'aime bien et qui me parlent parce que ça donne envie de créer l'exploit. J'espère qu'on va bien rivaliser avec eux. »

D’autant que le milieu angevin devra négocier un gros duel face à Corentin Tolisso. « Oui, c'est sûr. De toute façon, quand on joue contre des équipes de ce calibre, les joueurs au milieu, et sur tout le terrain, ce sont des joueurs de qualité qui sont souvent internationaux, comme Tolisso qui pourrait l'être aussi. On s'attend à une belle bataille. En tout cas, moi, ce genre de match me donne envie », a prévenu Haris Belkebla, également déterminé à effacer la gifle reçue à Lens (5-1) avant la trêve internationale.