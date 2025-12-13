OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

Ecarté de la présidence cet été, John Textor n’a pas pour autant disparu de l’actualité de l’Olympique Lyonnais. La mauvaise gestion de l’Américain a encore des conséquences sur le quotidien du club rhodanien. C’est probablement pour se défendre que l’homme d’affaires s’est exprimé dans un entretien bientôt diffusé.

L’Olympique Lyonnais peut souffler. Cet hiver, le club rhodanien pourra se renforcer grâce à la décision rendue par la Direction nationale du contrôle de gestion. Le gendarme financier, qui avait prononcé la rétrogradation administrative des Gones en Ligue 2, avant d’annuler son verdict cet été, va continuer à encadrer la masse salariale, mais pas les indemnités de transferts. De quoi mettre en valeur le travail effectué par la présidente Michele Kang depuis sa nomination en juin dernier.

L’Américaine a tout de suite enfilé le costume de sauveuse, contrairement à son prédécesseur John Textor qui n’a pas trop intérêt à remettre les pieds au Groupama Stadium. L’homme d’affaires, qui a bien failli provoquer la chute de l’Olympique Lyonnais, n’a clairement pas la cote chez les supporters locaux. Il faut dire que sa mauvaise gestion a encore des conséquences sur le quotidien du club dont les finances restent dans le rouge. Rappelons par exemple que l’actuel leader de la Ligue Europa doit rembourser près de 100 millions d’euros à une société d’affacturage pour cinq joueurs de Botafogo qui n’ont jamais porté le maillot lyonnais.

Autant dire que l’Américain n’est pas épargné par les critiques. Et c’est sans doute pour se défendre que John Textor a pris la parole. Le dirigeant d’Eagle Football s’est entretenu avec Le Média Carré qui diffusera l’entretien ce dimanche. Une interview durant laquelle le « cow boy » évoquera notamment la DCNG, Michele Kang, Jean-Michel Aulas ou encore Karim Benzema. L’Olympique Lyonnais et ses supporters seront donc attentifs à ses prochaines déclarations.