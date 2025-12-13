Pogba définitivement forfait contre l'OM

L'entraîneur de l'AS Monaco avait laissé planer le doute concernant la présence de Paul Pogba dimanche au Vélodrome pour OM-Monaco. Finalement, le milieu de terrain sera absent.

Les supporters marseillais n'auront pas la chance de voir Paul Pogba lors du match au sommet entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco programmé dimanche soir. En effet, si vendredi Sébastien Pocognoli se laissait encore un peu d'espoir concernant la présence du champion du monde 2018 sur la pelouse du Vélodrome, l'entraîneur monégasque a décidé de ne pas inclure Paul Pogba dans son groupe qui fera le court déplacement à Marseille. Une décision intervenue après le dernier entraînement, ce samedi à La Turbie.