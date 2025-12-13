ICONSPORT_279506_0055
Paul Pogba - AS Monaco

Pogba définitivement forfait contre l'OM

Monaco13 déc. , 21:20
parClaude Dautel
L'entraîneur de l'AS Monaco avait laissé planer le doute concernant la présence de Paul Pogba dimanche au Vélodrome pour OM-Monaco. Finalement, le milieu de terrain sera absent.
Les supporters marseillais n'auront pas la chance de voir Paul Pogba lors du match au sommet entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco programmé dimanche soir. En effet, si vendredi Sébastien Pocognoli se laissait encore un peu d'espoir concernant la présence du champion du monde 2018 sur la pelouse du Vélodrome, l'entraîneur monégasque a décidé de ne pas inclure Paul Pogba dans son groupe qui fera le court déplacement à Marseille. Une décision intervenue après le dernier entraînement, ce samedi à La Turbie.
Le milieu de terrain de 32 ans, qui reprend progressivement la compétition, souffre non pas du genou, mais d’une gêne au mollet gauche précise l'Agence France Presse. Depuis qu'il a signé à l'AS Monaco, Paul Pogba a disputé 30 minutes lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Ce n'est évidemment pas beaucoup, mais après une absence aussi longue des terrains pour La Pioche, il pouvait difficilement en aller autrement. 
