Mbappé les écrase, ça dégénère au Real

En l’absence de Kylian Mbappé mercredi, le Real Madrid a clairement affiché ses limites offensives contre Manchester City (1-2) en Ligue des Champions. Les Merengue souffrent clairement d’une dépendance au Français et les chiffres sont accablants.

Le Real l'a pris pour qu'à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable, commentait l’attaquant d’Al-Ittihad cette semaine dans L’Equipe. C'est cette pression-là qu'il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d'attaque. Car c'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. » Toujours attentif aux performances du Real Madrid , Karim Benzema a dressé un constat évident. Si la Maison Blanche veut retrouver les sommets en Espagne comme en Europe, cela passera obligatoirement par les pieds de Kylian Mbappé. «, commentait l’attaquant d’Al-Ittihad cette semaine dans L’Equipe.. »

Mbappé seul au monde

Cette dernière précision n’est pas anodine. Il n’a pas échappé à Karim Benzema que les Merengue souffrent d’une forte dépendance à leur buteur. Le diagnostic s’est confirmé mercredi puisque la Maison Blanche, privée de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain blessé, a concédé une défaite contre Manchester City en Ligue des Champions. De quoi accentuer les chiffres relayés par le quotidien As. Comme le soulignent nos confrères, avec 25 unités toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a marqué 55,6% des buts du Real Madrid cette saison.

C’est plutôt logique quand on s’aperçoit que le capitaine des Bleus cadre 62% de ses frappes non contrées, alors que le reste de son équipe n’en cadre que 46,4%. On apprend également que le Bondynois marque sur 23,6% de ses tirs, contre seulement 6,1% pour le reste des Madrilènes qui ont besoin de 16 tentatives pour trouver la faille. Kylian Mbappé, lui, marque environ après 4 tirs tentés. Toutes ces statistiques suffisent pour comprendre à quel point son retour de blessure est important avant d’affronter Alavés dimanche.