ICONSPORT_278665_0017
Kylian Mbappé - Real Madrid

Mbappé les écrase, ça dégénère au Real

Liga13 déc. , 20:30
parEric Bethsy
0
En l’absence de Kylian Mbappé mercredi, le Real Madrid a clairement affiché ses limites offensives contre Manchester City (1-2) en Ligue des Champions. Les Merengue souffrent clairement d’une dépendance au Français et les chiffres sont accablants.
Toujours attentif aux performances du Real Madrid, Karim Benzema a dressé un constat évident. Si la Maison Blanche veut retrouver les sommets en Espagne comme en Europe, cela passera obligatoirement par les pieds de Kylian Mbappé. « Le Real l'a pris pour qu'à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable, commentait l’attaquant d’Al-Ittihad cette semaine dans L’Equipe. C'est cette pression-là qu'il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d'attaque. Car c'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. »

Mbappé seul au monde

Cette dernière précision n’est pas anodine. Il n’a pas échappé à Karim Benzema que les Merengue souffrent d’une forte dépendance à leur buteur. Le diagnostic s’est confirmé mercredi puisque la Maison Blanche, privée de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain blessé, a concédé une défaite contre Manchester City en Ligue des Champions. De quoi accentuer les chiffres relayés par le quotidien As. Comme le soulignent nos confrères, avec 25 unités toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a marqué 55,6% des buts du Real Madrid cette saison.
C’est plutôt logique quand on s’aperçoit que le capitaine des Bleus cadre 62% de ses frappes non contrées, alors que le reste de son équipe n’en cadre que 46,4%. On apprend également que le Bondynois marque sur 23,6% de ses tirs, contre seulement 6,1% pour le reste des Madrilènes qui ont besoin de 16 tentatives pour trouver la faille. Kylian Mbappé, lui, marque environ après 4 tirs tentés. Toutes ces statistiques suffisent pour comprendre à quel point son retour de blessure est important avant d’affronter Alavés dimanche.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs16
Buts16
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279506_0055
Monaco

Pogba définitivement forfait contre l'OM

ICONSPORT_279851_0152
Ligue 1

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

ICONSPORT_279861_0010
Liga

Liga : Le Barça s'envole en tête du classement

Fil Info

13 déc. , 21:20
Pogba définitivement forfait contre l'OM
13 déc. , 21:02
Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1
13 déc. , 20:38
Liga : Le Barça s'envole en tête du classement
13 déc. , 20:16
Paris FC - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)
13 déc. , 20:10
Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale
13 déc. , 20:02
Vidéo : La patate de Deminguet laisse Safonov sans réaction
13 déc. , 20:00
OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle
13 déc. , 19:40
Vidéo : Gonçalo Ramos ouvre le score pour le PSG

Derniers commentaires

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

28 Novembre 1995, vous avez fait les celebrations des 30 ans de la condamnations de Tapie ?

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le diffuseur et le lieu ont ete validé bien avant le sacre du PSG, d ailleurs c etait deja au Qatar en 2024 lors de la victoire du Real ...

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le lieu et le diffuseur ont ete

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Affiche de gala faudra etre trees serieux

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Ta mère ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading