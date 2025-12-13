Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

En s'imposant 2-3 ce samedi soir à Metz, le PSG reprend la tête du championnat de France en attendant le résultat de Lens, qui reçoit Nice, dimanche à Bollaert.

Opposé à la lanterne rouge de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'attendait probablement à vivre une soirée tranquille du côté du stade de Saint-Symphorien. En tout cas, Luis Enrique avait décidé de mettre plusieurs cadres au repos. Et au moment où le PSG menait 2 à 0 après des buts signés Ramos (31e) et Ndjantou (39e), tout le monde donnait raison à l'entraîneur espagnol. Sauf que Metz n'abdiquait pas et Deminguet, d'une superbe frappe, relançait son équipe juste avant la pause (2-1, 42e), Safonov, préféré à Chevalier, ne pouvant rien faire.

Doué rentre et se fait décisif pour le PSG

Paris n'arrivant pas à se mettre définitivement à l'abri, Luis Enrique lançait alors Désiré Doué dans le grand bain après la pause. Et ce dernier allait se signaler en donnant un avantage que l'on pensait définit au PSG (1-3, 63e). Le match semblait plié, mais sur un contre rondement mené, Tsitaishvili réussissait d'une belle frappe croisée à réduire le score (2-3, 80e).

Ce but changeait la physionomie du match, car à partir de là, ce sont les Messins qui s'installaient dans le camp parisien afin d'égaliser. Mais, Paris tenait le choc jusqu'au bout et peut partir au Qatar, où se jouera la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo mercredi soir. Du côté de Metz, si l'on met les mêmes ingrédients lors des matchs de Ligue 1 en seconde moitié de saison, le maintien est envisageable.