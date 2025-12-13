ICONSPORT_279851_0152
Désiré Doué, buteur avec le Paris Saint-Germain

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

Ligue 113 déc. , 21:02
parClaude Dautel
0
En s'imposant 2-3 ce samedi soir à Metz, le PSG reprend la tête du championnat de France en attendant le résultat de Lens, qui reçoit Nice, dimanche à Bollaert.
Opposé à la lanterne rouge de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'attendait probablement à vivre une soirée tranquille du côté du stade de Saint-Symphorien. En tout cas, Luis Enrique avait décidé de mettre plusieurs cadres au repos. Et au moment où le PSG menait 2 à 0 après des buts signés Ramos (31e) et Ndjantou (39e), tout le monde donnait raison à l'entraîneur espagnol. Sauf que Metz n'abdiquait pas et Deminguet, d'une superbe frappe, relançait son équipe juste avant la pause (2-1, 42e), Safonov, préféré à Chevalier, ne pouvant rien faire.

Doué rentre et se fait décisif pour le PSG

Paris n'arrivant pas à se mettre définitivement à l'abri, Luis Enrique lançait alors Désiré Doué dans le grand bain après la pause. Et ce dernier allait se signaler en donnant un avantage que l'on pensait définit au PSG (1-3, 63e). Le match semblait plié, mais sur un contre rondement mené, Tsitaishvili réussissait d'une belle frappe croisée à réduire le score (2-3, 80e).
Ce but changeait la physionomie du match, car à partir de là, ce sont les Messins qui s'installaient dans le camp parisien afin d'égaliser. Mais, Paris tenait le choc jusqu'au bout et peut partir au Qatar, où se jouera la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo mercredi soir. Du côté de Metz, si l'on met les mêmes ingrédients lors des matchs de Ligue 1 en seconde moitié de saison, le maintien est envisageable.

Ligue 1

13 décembre 2025 à 19:00
Metz
Deminguet42'Tsitaishvili81'
2
3
Match terminé
Paris Saint Germain
Ramos31'Ndjantou Mbitcha39'Doue63'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
K. Kouao
MetzMetz
Remplacement
90
ENTRE
L. Lopes Beraldo
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
85
ENTRE
A. Touré
MetzMetz
SORT
B. Traore
MetzMetz
Remplacement
85
ENTRE
G. Abuashvili
MetzMetz
SORT
H. Tsitaishvili
MetzMetz
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading