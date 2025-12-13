ICONSPORT_167018_0424
Lionel Messi - Argentine

Mondial 2026 : L'Argentine virée, la France rigole doucement

Mondial 202613 déc. , 22:21
parEric Bethsy
0
Tenante du titre, l’Argentine sera très attendue lors de la Coupe du monde 2026. Mais l’Albiceleste de Lionel Messi risque de manquer à l’appel à cause d’une enquête de la justice dans une affaire de blanchiment d’argent liée à la Fédération argentine.
Comme avant chaque tournoi, le champion en titre représente l’équipe à battre. Vainqueur au Qatar en 2022, l’Argentine est forcément attendue de pied ferme. Et notamment par l’Autriche et l’Algérie, ses deux principaux adversaires dans le groupe J. Les amateurs de ballon rond attendent aussi de savoir si Lionel Messi disputera bien cette Coupe du monde 2026. Il s’agirait probablement de sa dernière grande compétition avec sa sélection. Du moins si la justice lui en laisse l’opportunité. Ce n’est pas tout à fait certain si l’on en croit La Nacion.

D’après le quotidien sud-américain, l’Argentine pourrait être privée de cette édition aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Non pas en raison des chants racistes lancés contre la France à intervalle régulier. En cause, une affaire qui a éclaté mardi lorsqu’une trentaine de perquisitions a eu lieu dans plusieurs clubs argentins, mais surtout au siège de la Fédération argentine de football (AFA), suite à des soupçons de blanchiment d’argent. Plusieurs dirigeants de l’instance sont soupçonnés d’avoir récolté des sommes énormes. On parle du président de l’AFA Claudio "Chiqui" Tapia, son proche collaborateur Pablo Toviggino ainsi que le trésorier adjoint de la Fédération Luciano Nakis.
La justice locale devra déterminer s’ils peuvent conserver leurs fonctions respectives. Mais dans la mesure où la FIFA déteste les cas d’ingérence des gouvernements dans les Fédérations, les champions du monde en titre pourraient être exclus. Rien n’est encore acté cependant la justice enquête sur les comptes de la société "Sur Finanzas", sponsors de plusieurs clubs argentins et de la Fédération argentine en 2024. L’entreprise est visée par une plainte de la Direction générale des impôts en raison de soupçons d'évasion fiscale pour un montant d’environ 500 000 euros. Une somme non négligeable et suffisante pour menacer la bande à Lionel Messi.
0
Derniers commentaires

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

bien dit

OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle

On sera attentifs ? on ne veut plus le voir ni l'entendre , qu'il règle ses comptes avec ses amis créanciers. basta

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Et si une autre équipe française avait gagné la LDC ,ton commentaire bas de gamme ,aurait été le même ? Je ne le pense pas . Car ta haine contre le Qatar et PSG équipe de la CAPITALE FRANÇAISE qui gagne te donnent des boutons de mauvaise foi

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

Safonov a pris le bouillon j'attends les anti Chevalier maintenant

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

2 buts large évitable on les regardent jouer, ca va que c'est Metz en face mais mauvaise gestion. Par contre mentions spéciales à Mbaye et Ndjantou c'est prore ils ont assuré dans l'ensemble. Et D.D qu'est-ce qu'il nous a manqué ! Il va nous faire un bien fou !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading