Mondial 2026 : L'Argentine virée, la France rigole doucement

Tenante du titre, l’Argentine sera très attendue lors de la Coupe du monde 2026. Mais l’Albiceleste de Lionel Messi risque de manquer à l’appel à cause d’une enquête de la justice dans une affaire de blanchiment d’argent liée à la Fédération argentine.

Comme avant chaque tournoi, le champion en titre représente l'équipe à battre. Vainqueur au Qatar en 2022, l'Argentine est forcément attendue de pied ferme. Et notamment par l'Autriche et l'Algérie, ses deux principaux adversaires dans le groupe J. Les amateurs de ballon rond attendent aussi de savoir si Lionel Messi disputera bien cette Coupe du monde 2026 . Il s'agirait probablement de sa dernière grande compétition avec sa sélection. Du moins si la justice lui en laisse l'opportunité. Ce n'est pas tout à fait certain si l'on en croit

D’après le quotidien sud-américain, l’Argentine pourrait être privée de cette édition aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Non pas en raison des chants racistes lancés contre la France à intervalle régulier. En cause, une affaire qui a éclaté mardi lorsqu’une trentaine de perquisitions a eu lieu dans plusieurs clubs argentins, mais surtout au siège de la Fédération argentine de football (AFA), suite à des soupçons de blanchiment d’argent. Plusieurs dirigeants de l’instance sont soupçonnés d’avoir récolté des sommes énormes. On parle du président de l’AFA Claudio "Chiqui" Tapia, son proche collaborateur Pablo Toviggino ainsi que le trésorier adjoint de la Fédération Luciano Nakis.

La justice locale devra déterminer s’ils peuvent conserver leurs fonctions respectives. Mais dans la mesure où la FIFA déteste les cas d’ingérence des gouvernements dans les Fédérations, les champions du monde en titre pourraient être exclus. Rien n’est encore acté cependant la justice enquête sur les comptes de la société "Sur Finanzas", sponsors de plusieurs clubs argentins et de la Fédération argentine en 2024. L’entreprise est visée par une plainte de la Direction générale des impôts en raison de soupçons d'évasion fiscale pour un montant d’environ 500 000 euros. Une somme non négligeable et suffisante pour menacer la bande à Lionel Messi.