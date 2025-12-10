ICONSPORT_259809_0266
Thiago Almada lors de son passage à l'Olympique Lyonnais

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

OL10 déc. , 9:40
parClaude Dautel
7
Cette fois, John Textor ne peut plus se cacher et il va devoir payer le transfert de Thiago Almada., l'international argentin, passé par Botafogo et Lyon.
Les dirigeants de plusieurs clubs de Ligue 1 avaient régulièrement déposé des réserves contre la présence de Thiago Almada sur la feuille de match la saison passée, sans obtenir gain de cause. L'Olympique Lyonnais avait en effet obtenu le prêt du joueur de Botafogo, et la LFP avait validé tout cela. Néanmoins il est désormais clair que John Textor n'avait jamais payé les traites du transfert du joueur argentin, recruté à Atlanta par Botafogo au mercato d'été 2024 contre 24 millions d'euros. Lassé de ce retard, puisque la totalité de l'opération devra être réglée en juin prochain, mais qu'aucune échéance n'a été respectée, le club nord-américain a porté l'affaire devant la FIFA. Puis devant le Tribunal Arbitral du Sport. C'est donc le TAS qui a ordonné mardi soir à John Textor de payer ce qu'il doit concernant le transfert de Thiago Almada.

Textor n'a pas payé, il ne panique pas

Pas de quoi affoler l'homme d'affaires américain qui, dans un communiqué, a déjà clamé qu'il n'avait aucun problème face à cette exigence du TAS. « Botafogo a reçu mardi la décision arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui condamne le Club à payer la totalité du montant lié au transfert du joueur Thiago Almada à Atlanta United, aux États-Unis. Fidèle à son engagement de transparence envers ses supporters, le Club informe qu'il continuera d'entreprendre toutes les démarches légales appropriées dans cette affaire. Il convient de souligner que John Textor, actionnaire majoritaire du SAF Botafogo, a présenté des propositions de financement aux autres associés d'Eagle Football Holdings afin de couvrir le règlement de l'intégralité des dettes de Botafogo envers la FIFA, ainsi que le budget alloué aux transferts de joueurs lors du mercato hivernal et pour le reste de la saison 2026. M. Textor a obtenu l'intégralité des fonds nécessaires et espère obtenir l'accord du conseil d'administration d'Eagle, favorable à la collaboration, pour ces budgets », a indiqué le club brésilien au nom de John Textor.
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_277186_0035
Coupe de France

TV : Ecran noir pour la Coupe de France !

tessmann le depart surprise a l ol iconsport 266826 0615 397565
OL

OL : Tanner Tessmann, son départ déjà annulé ?

ICONSPORT_261501_0160
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaifi choque son entourage

ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore

Fil Info

13:00
TV : Ecran noir pour la Coupe de France !
12:40
OL : Tanner Tessmann, son départ déjà annulé ?
12:20
PSG : Nasser Al-Khelaifi choque son entourage
12:00
OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore
11:40
Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël
11:20
OL : Aulas signe jusqu'en 2037 avec Lyon
11:00
Le PSG a une terrible nouvelle pour Safonov
10:40
Monaco : Paul Pogba patron d'écurie, il sort son chéquier
10:20
OM : « Une équipe qui flippe », Riolo est choqué

Derniers commentaires

OM : Greenwood a frappé sa femme, l'Angleterre le menace encore

Dès qu'un club arrivera et doublera son salaire, il fera ses valises.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

La vraie coupe du monde des clubs !!! Certains diront c est rien normal ils l ont jamais jouer et gagner !!! Pour etre les premiers et seuls champion du monde 😍😍😍😍😍 on doit pas se louper c est pas un trophée anodin ça fera une belle ligne en plus dans notre palmarès et renforcé encore un peu plus notre premiere places dans l histoire des clubs français !!!

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Oui je comprends cette opinion, comme j'en comprends d'autres à l'opposée de l'échiquier politique. Je me sens a l'aise pour dire que je comprends le ressenti de gens avec qui je ne suis pas d'accord. On n'a pas tous le même vécu et donc le même ressenti sur les choses. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais m'arroger l'unique vérité absolue. Ma vérité est celle lié à mon vécu, mais il n'est pas dit que ce serait celle là si j'étais a leur place. Quand à dire LA vérité, ça reste complexe car on n'est pas dans un débat simpliste "la terre est elle plate ou ronde", mais dans du ressenti qui fait appel à beau oup de choses imperceptibles

PSG : Anne Hidalgo trahie, le Qatar achète le Parc des Princes

Oh l'analphabet est de retour 🤣 Allez va coucouche panier 😂🤣😂

« Paixao, je saigne des yeux » : Walid Acherchour se fâche

Je suis tout à fait d'accord avec Acherchour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading