OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

Cette fois, John Textor ne peut plus se cacher et il va devoir payer le transfert de Thiago Almada., l'international argentin, passé par Botafogo et Lyon.

Les dirigeants de plusieurs clubs de Ligue 1 avaient régulièrement déposé des réserves contre la présence de Thiago Almada sur la feuille de match la saison passée, sans obtenir gain de cause. L'Olympique Lyonnais avait en effet obtenu le prêt du joueur de Botafogo, et la LFP avait validé tout cela. Néanmoins il est désormais clair que John Textor n'avait jamais payé les traites du transfert du joueur argentin, recruté à Atlanta par Botafogo au mercato d'été 2024 contre 24 millions d'euros. Lassé de ce retard, puisque la totalité de l'opération devra être réglée en juin prochain, mais qu'aucune échéance n'a été respectée, le club nord-américain a porté l'affaire devant la FIFA. Puis devant le Tribunal Arbitral du Sport . C'est donc le TAS qui a ordonné mardi soir à John Textor de payer ce qu'il doit concernant le transfert de Thiago Almada.

Textor n'a pas payé, il ne panique pas

Pas de quoi affoler l'homme d'affaires américain qui, dans un communiqué, a déjà clamé qu'il n'avait aucun problème face à cette exigence du TAS. « Botafogo a reçu mardi la décision arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui condamne le Club à payer la totalité du montant lié au transfert du joueur Thiago Almada à Atlanta United, aux États-Unis. Fidèle à son engagement de transparence envers ses supporters, le Club informe qu'il continuera d'entreprendre toutes les démarches légales appropriées dans cette affaire. Il convient de souligner que John Textor, actionnaire majoritaire du SAF Botafogo, a présenté des propositions de financement aux autres associés d'Eagle Football Holdings afin de couvrir le règlement de l'intégralité des dettes de Botafogo envers la FIFA, ainsi que le budget alloué aux transferts de joueurs lors du mercato hivernal et pour le reste de la saison 2026. M. Textor a obtenu l'intégralité des fonds nécessaires et espère obtenir l'accord du conseil d'administration d'Eagle, favorable à la collaboration, pour ces budgets », a indiqué le club brésilien au nom de John Textor.