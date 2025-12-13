ICONSPORT_279861_0010

Liga : Le Barça s'envole en tête du classement

Liga13 déc. , 20:38
parClaude Dautel
Le FC Barcelone s'est imposé (2-0) ce samedi soir contre Osasuna grâce à un doublé de Raphinha (70e et 86e). Avec cette victoire, le Barça compte désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui jouera dimanche contre Alaves.
