OL : Fonseca avoue un gros problème avec Tolisso

Malgré la fatigue de ses cadres, Paulo Fonseca n’envisage pas d’effectuer un turnover contre Le Havre dimanche. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais veut débuter la rencontre avec le meilleur onze possible, y compris Corentin Tolisso qui n’a pas de doublure dans le groupe.

Contraint d’avancer avec un effectif réduit, l’Olympique Lyonnais en subit les conséquences. La fatigue commence à se sentir chez les cadres, ce qui explique en partie la baisse de régime aperçue contre Go Ahead Eagles (2-1) jeudi en Ligue Europa. Il sera malheureusement impossible de récupérer cette semaine puisque la Ligue de Football Professionnel, critiquée par l’entraîneur Paulo Fonseca, a placé la réception du Havre dimanche en début d’après-midi.

Un casse-tête pour Fonseca

« Maintenant, nous devons nous reposer parce que nous avons le prochain match qui sera important pour nous. Les joueurs sont un peu fatigués et nous jouerons à 15 heures dimanche, s’est plaint le Portugais en conférence de presse. C'est une situation que je ne comprends pas. Jouer ici à 21 heures, et jouer après le dimanche à 15 heures… C'est difficile de comprendre cette situation. Mais nous devons nous reposer maintenant et préparer samedi ce que nous pourrons faire face au Havre. C'est un match important. Le principal, c'est de récupérer les joueurs physiquement maintenant. »

Parmi les éléments à chouchouter, Corentin Tolisso a eu du mal à cacher ses difficultés physiques en fin de match jeudi. Le milieu de terrain aurait bien besoin de ralentir le rythme. Le problème, c’est que Paulo Fonseca ne voit pas comment remplacer son capitaine dans le onze. « Corentin Tolisso remplaçant dimanche ? Non, je ne vais pas faire reposer Corentin Tolisso. Nous n’avons pas de solution pour remplacer Coco, a reconnu le technicien. Nous voulons commencer le match avec la meilleure équipe et après, on verra. » Dimanche, l’idéal serait d’obtenir un avantage confortable assez rapidement afin de remplacer l’international français. Reste à savoir si ses coéquipiers sont en meilleure forme.