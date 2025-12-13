OL : Fonseca avoue un gros problème avec Tolisso

bien dit
On sera attentifs ? on ne veut plus le voir ni l'entendre , qu'il règle ses comptes avec ses amis créanciers. basta
Et si une autre équipe française avait gagné la LDC ,ton commentaire bas de gamme ,aurait été le même ? Je ne le pense pas . Car ta haine contre le Qatar et PSG équipe de la CAPITALE FRANÇAISE qui gagne te donnent des boutons de mauvaise foi
Safonov a pris le bouillon j'attends les anti Chevalier maintenant
2 buts large évitable on les regardent jouer, ca va que c'est Metz en face mais mauvaise gestion. Par contre mentions spéciales à Mbaye et Ndjantou c'est prore ils ont assuré dans l'ensemble. Et D.D qu'est-ce qu'il nous a manqué ! Il va nous faire un bien fou !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🗨 « Commencer le match avec la meilleure équipe » 🎙 À deux jours de la réception du Havre, Paulo Fonseca s’est présenté en conférence de presse pour évoquer les besoins de renforts, la gestion physique et l'exigence du haut niveau Le point complet avant #OLHAC ⤵️