Le PSG fonce sur une pépite du Barça

Avec un recrutement désormais orienté vers la jeunesse, le Paris Saint-Germain a repéré un talent dans le vivier du FC Barcelone. Le club de la capitale s’intéresse à l’Espagnol Juan Hernandez. Mais les dirigeants catalans sont bien partis pour prolonger le contrat du milieu offensif.
Le Paris Saint-Germain n’a pas fini de s’en prendre au FC Barcelone. Encore marqué par les épisodes Neymar et Ousmane Dembélé, le club catalan constate que les Parisiens rôdent toujours autour de ses joueurs. Des rumeurs associent régulièrement le champion d’Europe à certains Blaugrana comme Lamine Yamal, Gavi et plus récemment Eric Garcia. Le défenseur central, capable d’évoluer aux postes de latéral droit et de milieu défensif, a tapé dans l’œil de l’entraîneur francilien Luis Enrique. Mais, sa prolongation jusqu’en 2031 cette semaine a anéanti les chances du Paris Saint-Germain.

Malheureusement pour le Barça, ce n’est pas la dernière bataille lancée par les Parisiens, prévient le média catalan E-Noticies. Le club de la capitale a en effet repéré un autre talent barcelonais potentiellement libre l’été prochain. Il s’agit de Juan Hernandez (18 ans) qui évolue seulement avec l’équipe réserve du Barça. Ce milieu offensif ou ailier n’a encore jamais joué sous les ordres d’Hansi Flick. Cette saison, l’Espagnol n’a accompagné l’équipe première qu’à deux reprises, c’était lors des victoires contre Gérone (2-1) en championnat et l’Olympiakos (6-1) en Ligue des Champions.
A chaque fois, Juan Hernandez avait joué les spectateurs sur le banc des remplaçants. Cette situation n’a pourtant pas l’air d’affecter le jeune talent de la Masia. D’après nos confrères, le Barça devrait rapidement obtenir la signature de son joueur pour une prolongation de contrat. Prêt à attendre sa chance au sein de son club formateur, l’international U19 espagnol aurait donc repoussé les avances du Paris Saint-Germain malgré un projet de plus en plus séduisant pour les jeunes.
