ol textor un patron en or l hommage inattendu textor 14 397229

OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi

OL25 oct. , 9:20
parEric Bethsy
0
Membre de l’ancien staff de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais, Rémy Vercoutre avait été licencié en janvier dernier. Mais trois mois plus tôt, un coup de gueule du patron John Textor l’avait déjà rendu méfiant.
Rémy Vercoutre n’a toujours pas digéré la fin de son aventure à l’Olympique Lyonnais. En tant que membre du staff de Pierre Sage, l’entraîneur des gardiens avait lui aussi été licencié en janvier dernier, au moment de la nomination de Paulo Fonseca. Un coup dur prévisible si l’on en croit l’ancien portier qui se souvient d’un étrange coup de gueule du propriétaire John Textor après une défaite contre Besiktas (0-1) le 24 octobre 2024.
« John Textor insistait beaucoup sur la qualité du jeu, sur le développement des joueurs, a confié Rémy Vercoutre dans un entretien accordé à Capté. On s'est pris une fois une secousse par John Textor après un match en Coupe d'Europe perdu contre Besiktas alors qu'on avait certainement fait le meilleur match de la saison. On a je ne sais plus combiens d'occasions qu'on ne met pas, un gardien (Ersin Destanoglu) en face de nous en état de grâce. On se fait contrer une fois, on prend un but, on perd 1-0. »
« On rentre au vestiaire, bien entendu, on est déçus, s’est souvenu l’entraîneur des gardiens. Mais on a toujours été bien placés dans cette compétition, on a toujours été dans les places qualificatives. On était toujours bien lancés, au classement, on était bien. Mais ce soir-là, on s'est pris un savon monumental, le staff… Honnêtement, moi je n'ai pas compris. Je me suis dit : "il n'a pas lu le même match que moi, il n'a pas compris la manière dont ça avait été géré…" J'ai trouvé que Pierre (Sage) avait été cohérent. »

Lire aussi

Loin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vieLoin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vie
OL : Textor, l'accusation qui peut l'acheverOL : Textor, l'accusation qui peut l'achever
« Lui (Textor) qui demandait du jeu, qui voulait aller de l'avant et qu'on produise des actions, ce soir-là on avait été servis et je me suis dit : "en fait, il y a deux poids, deux mesures, il y a deux discours. Il y a ce qu'il dit devant les caméras et ce qu'il nous fait payer derrière." Par rapport à ce qui s'était passé dans ce vestiaire-là, je sentais qu'il y avait des choses… Pierre Sage nous protégeait, nous, le staff. Mais je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas maîtrisables et qu'il y avait déjà des trucs qui se tramaient », a deviné le consultant de Ligue 1+.
0
Articles Recommandés
accord a 3 me l asse tient sa recrue tant attendue horneland 2 396576
ASSE

L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça

ICONSPORT_274476_0184
PSG

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

ICONSPORT_270944_0035
OM

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Fil Info

9:00
L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça
8:40
Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit
8:20
OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !
8:00
OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée
23:00
Le retour de Paul Pogba encore repoussé
22:48
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:47
L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris
22:45
Ita : Le Milan AC évite une grosse humiliation

Derniers commentaires

L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris

Abline , Enfin et quel BUT .....

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Il est bon mais juste bon et Il n’est même pas dans le top10 européen alors seul un club rosbif mettra plus de 50 sur lui… 😏🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

… Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial.… Le Sporting l’a bien vu … 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée

Ce serait un très bon renfort pour la 2eme partie de saison! J’espère que MLJ va faire tout son possible pour l’avoir en prêt

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

est ce que si il va au bout de son contrat , ce n'est pas mieux pour l'OM ? une fois libre , t'essaie de le réengager et ca fait sauter cette histoire de 50% pour MU? Je rêve sur la deuxième partie car surement qu'il partira ailleurs Ou faut trouver un club qui met Mini 100M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading