OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi

Abline , Enfin et quel BUT .....
Il est bon mais juste bon et Il n’est même pas dans le top10 européen alors seul un club rosbif mettra plus de 50 sur lui… 😏🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
… Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial.… Le Sporting l’a bien vu … 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Ce serait un très bon renfort pour la 2eme partie de saison! J’espère que MLJ va faire tout son possible pour l’avoir en prêt
est ce que si il va au bout de son contrat , ce n'est pas mieux pour l'OM ? une fois libre , t'essaie de le réengager et ca fait sauter cette histoire de 50% pour MU? Je rêve sur la deuxième partie car surement qu'il partira ailleurs Ou faut trouver un club qui met Mini 100M
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
