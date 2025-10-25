OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi

Membre de l’ancien staff de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais, Rémy Vercoutre avait été licencié en janvier dernier. Mais trois mois plus tôt, un coup de gueule du patron John Textor l’avait déjà rendu méfiant.

Rémy Vercoutre n’a toujours pas digéré la fin de son aventure à l’Olympique Lyonnais . En tant que membre du staff de Pierre Sage, l’entraîneur des gardiens avait lui aussi été licencié en janvier dernier, au moment de la nomination de Paulo Fonseca. Un coup dur prévisible si l’on en croit l’ancien portier qui se souvient d’un étrange coup de gueule du propriétaire John Textor après une défaite contre Besiktas (0-1) le 24 octobre 2024.

« John Textor insistait beaucoup sur la qualité du jeu, sur le développement des joueurs, a confié Rémy Vercoutre dans un entretien accordé à Capté. On s'est pris une fois une secousse par John Textor après un match en Coupe d'Europe perdu contre Besiktas alors qu'on avait certainement fait le meilleur match de la saison. On a je ne sais plus combiens d'occasions qu'on ne met pas, un gardien (Ersin Destanoglu) en face de nous en état de grâce. On se fait contrer une fois, on prend un but, on perd 1-0. »

« On rentre au vestiaire, bien entendu, on est déçus, s’est souvenu l’entraîneur des gardiens. Mais on a toujours été bien placés dans cette compétition, on a toujours été dans les places qualificatives. On était toujours bien lancés, au classement, on était bien. Mais ce soir-là, on s'est pris un savon monumental, le staff… Honnêtement, moi je n'ai pas compris. Je me suis dit : "il n'a pas lu le même match que moi, il n'a pas compris la manière dont ça avait été géré…" J'ai trouvé que Pierre (Sage) avait été cohérent. »

« Lui (Textor) qui demandait du jeu, qui voulait aller de l'avant et qu'on produise des actions, ce soir-là on avait été servis et je me suis dit : "en fait, il y a deux poids, deux mesures, il y a deux discours. Il y a ce qu'il dit devant les caméras et ce qu'il nous fait payer derrière." Par rapport à ce qui s'était passé dans ce vestiaire-là, je sentais qu'il y avait des choses… Pierre Sage nous protégeait, nous, le staff. Mais je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas maîtrisables et qu'il y avait déjà des trucs qui se tramaient », a deviné le consultant de Ligue 1+.