OL : Textor, l'accusation qui peut l'achever

John Textor continue de faire parler de lui, que ce soit en France ou au Brésil. Le businessman américain n'a d'ailleurs pas laissé un bon souvenir à Renato Paiva, récemment limogé de Botafogo...

'OL a récemment mis fin à la page John Textor mais la formation lyonnaise en paye encore le prix. Outre les Gones, l'Américain a aussi des affaires à Botafogo. Textor a même beaucoup investi sur le club de Rio de Janeiro. Et il n'aime pas franchement qu'on lui fasse de l'ombre ou qu'on le contrarie. Ce n'est pas Renato Paiva qui dira le contraire. L'entraîneur portugais a été limogé par John Textor pour ne pas avoir cédé à ses caprices. C'est en tout cas sa version des faits.

Textor prend cher au Brésil

Lors d'une interview accordée à O Globo, le technicien de 55 ans a en effet totalement détruit l'ancien homme fort de l'OL : « J'ai été licencié de Botafogo parce que je n'ai pas permis à ce monsieur (Textor) d'interférer dans mon travail. Il voulait se mêler de mes choix de joueurs, il voulait influencer mes systèmes tactiques, il voulait interférer avec mon travail. J'ai été licencié parce que je n'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse. Il ne l'admettra pas parce qu'il n'a pas de courage, mais je ne suis pas un pantin ».

Lire aussi Il dit non à l’OL et se retrouve au Koweït

Si Botafogo est l'une des équipes à suivre cette saison dans le championnat brésilien, le club a plus de mal à exister. Les Alvinegros ne sont que 5e du championnat. Du côté de Textor, la situation globale de ses affaires avec Eagle n'est pas au mieux. Ces dernières heures, l'Américain a d'ailleurs essuyé un revers important devant la justice britannique. Cette dernière l'a condamné à verser 90 millions de dollars au fonds américain Iconic dans une procédure liée au rachat de l'Olympique lyonnais. Textor a fait appel de la décision.