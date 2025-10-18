ICONSPORT_265299_0015
John Textor

OL : Textor, l'accusation qui peut l'achever

OL18 oct. , 14:30
parHadrien Rivayrand
0
John Textor continue de faire parler de lui, que ce soit en France ou au Brésil. Le businessman américain n'a d'ailleurs pas laissé un bon souvenir à Renato Paiva, récemment limogé de Botafogo... 
L'OL a récemment mis fin à la page John Textor mais la formation lyonnaise en paye encore le prix. Outre les Gones, l'Américain a aussi des affaires à Botafogo. Textor a même beaucoup investi sur le club de Rio de Janeiro. Et il n'aime pas franchement qu'on lui fasse de l'ombre ou qu'on le contrarie. Ce n'est pas Renato Paiva qui dira le contraire. L'entraîneur portugais a été limogé par John Textor pour ne pas avoir cédé à ses caprices. C'est en tout cas sa version des faits. 

Textor prend cher au Brésil 

Lors d'une interview accordée à O Globo, le technicien de 55 ans a en effet totalement détruit l'ancien homme fort de l'OL : « J'ai été licencié de Botafogo parce que je n'ai pas permis à ce monsieur (Textor) d'interférer dans mon travail. Il voulait se mêler de mes choix de joueurs, il voulait influencer mes systèmes tactiques, il voulait interférer avec mon travail. J'ai été licencié parce que je n'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse. Il ne l'admettra pas parce qu'il n'a pas de courage, mais je ne suis pas un pantin »

Lire aussi

Il dit non à l’OL et se retrouve au KoweïtIl dit non à l’OL et se retrouve au Koweït
Si Botafogo est l'une des équipes à suivre cette saison dans le championnat brésilien, le club a plus de mal à exister. Les Alvinegros ne sont que 5e du championnat. Du côté de Textor, la situation globale de ses affaires avec Eagle n'est pas au mieux. Ces dernières heures, l'Américain a d'ailleurs essuyé un revers important devant la justice britannique. Cette dernière l'a condamné à verser 90 millions de dollars au fonds américain Iconic dans une procédure liée au rachat de l'Olympique lyonnais. Textor a fait appel de la décision. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0062
OL

Xabi Alonso voulait devancer l’OL pour Morton

ICONSPORT_258213_0204
OM

« Endrick ne partira pas » : le Real Madrid ferme la porte à l’OM

ICONSPORT_273717_0007
Mercato

Trois buts en pro, ce phénomène vaut déjà 100 millions d'euros

Fil Info

15:30
Xabi Alonso voulait devancer l’OL pour Morton
15:00
« Endrick ne partira pas » : le Real Madrid ferme la porte à l’OM
14:00
Trois buts en pro, ce phénomène vaut déjà 100 millions d'euros
13:40
L'ASSE européen ? Un dirigeant fixe le calendrier
13:20
L'anti-Greenwood joue à l'OM, De Zerbi vit un rêve
13:00
PSG : Beraldo est nul, le Brésilien fait l'unanimité
12:40
OL : Cette décision de Paulo Fonseca va choquer
12:20
OM : Pavard donne déjà rendez-vous à Longoria

Derniers commentaires

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Ne lui demande pas de réfléchir a notre handicapé

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Vous n'avez que ca a la bouche pour trouver des excuses....equipe bis....heureusement votre coach ne pense pas comme ca.

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

Bah lui repond pas alors troudballe

Lamine Yamal refait des siennes, le Barça doit payer

Qu'ils sont laids et tout petits, ces soit-disant stars du football.

OL : Une autre signature surprise à Lyon

Ce n'est pas parce que Lopes est le meilleur joueur de Nantes que c'est le meilleur gardien de L1, et une chute de niveau de plusieurs années ne s'appelle pas un trou d'air. À l'inverse, on peut parler d'embellie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading