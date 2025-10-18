L'OL a son buteur vedette, c'est une surprise

Dans l’urgence en fin de mercato, l’OL a misé sur Martin Satriano pour compenser le départ de Georges Mikautadze. Un renfort décevant sur le papier mais qui pourrait s’avérer précieux pour Paulo Fonseca.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas caché leur déception en fin de mercato lorsqu’ils ont appris que Martin Satriano serait l’unique renfort offensif des Gones pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Les supporters lyonnais espéraient légitimement voir un autre buteur débarquer dans les ultimes heures du mercato, cela n’a finalement pas été le cas. Le pessimisme a très vite entouré l’arrivée de l’ex-attaquant de Lens, en raison de ses statistiques faméliques en Ligue 1 mais aussi de ses blessures récurrentes. En interne aussi, des doutes ont été émis puisque l’arrivée du joueur passé par l’Inter Milan et Brest était un vrai pari.

Mais contre toute attente, Martin Satriano est en train de retourner l’opinion en sa faveur petit à petit comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour. « Après quatre matchs sous ses nouvelles couleurs, l’Uruguayen a laissé entrevoir le potentiel vu lors de sa saison 2023-2024 assez prometteuse à Brest (6 buts, 4 passes décisives). Au sein d’une équipe qui a appris à jouer sans avant-centre, il a trouvé une place. Il est une solution bienvenue pour les « ailiers » Adam Karabec et Malick Fofana, même s’il sait qu’il devra s’asseoir sur le banc parfois parce que Paulo Fonseca aime aussi l’option sans « 9 », et parce que les matchs vont s’enchaîner » souligne le quotidien rhonalpin dans son édition du jour.

Satriano, pas si décevant...

Sans grimper au rideau face aux performances de son attaquant, Paulo Fonseca a également souligné sa montée en puissance en conférence de presse. « Il est dans une évolution normale, il commence à bien comprendre notre jeu, les mouvements que l’on attend de l’attaquant, et il travaille bien défensivement » a souligné le coach de l’OL. Reste maintenant à voir si Martin Satriano aura les faveurs de son entraîneur pour le déplacement de Lyon sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi après-midi, lui avait plutôt marqué des points avant la trêve avec sa belle passe décisive pour Malick Fofana.