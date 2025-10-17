Neeskens Kebano

Il dit non à l’OL et se retrouve au Koweït

OL17 oct. , 19:30
parEric Bethsy
0
Révélé sous le maillot du Paris Saint-Germain, son club formateur, Neeskens Kebano a eu l’opportunité de retrouver la Ligue 1 quelques années plus tard. Mais l’ailier franco-congolais, qui évolue désormais au Koweït, n’était pas intéressé par les approches de formations telles que l’Olympique Lyonnais.
Du côté du Parc des Princes, les supporters de longue date n’ont sans doute pas oublié Neeskens Kebano. Le titi du Paris Saint-Germain s’était révélé sous le maillot de son club formateur qu’il avait quitté de manière définitive en 2013. A l’époque, le Franco-Congolais choisissait de poursuivre sa carrière en Belgique. Mais c’est en Angleterre que le milieu offensif a connu la meilleure période de sa carrière.
C’est d’ailleurs pendant son passage réussi à Fulham (2016-2023) que des clubs français comme l’Olympique Lyonnais ont tenté de le rapatrier. « Oui, j’aurais pu revenir en Ligue 1 plusieurs fois, mais je ne me voyais pas revenir en France, a révélé l’ailier de 33 ans dans un entretien accordé à Top Mercato. Ce n’était pas ce que j’attendais. Je sais qu’à un moment donné, j’ai eu Montpellier. Quand j’étais à Fulham, j’avais eu vent que l’Olympique Lyonnais s’était renseigné sur mon profil. Il y a eu Brest aussi à un moment donné. »

Kebano s'éclatait avec Fekir

Ce refus au club rhodanien, Neeskens Kebano en a peut-être parlé à l’ancien Gone Nabil Fekir qu’il a ensuite côtoyé à Al Jazira (Emirats arabes unis). « J’étais avec lui oui, il est toujours en forme, je me suis régalé avec lui sur le terrain sérieusement. On avait une excellente entente sur et en dehors des terrains. On a fait de bonnes choses. On s’est bien amusés. Ça aurait même pu être mieux si on ne s’était pas blessé tous les deux, mais on en a bien profité quand même », a raconté l’ex-Parisien désormais à Qadsia au Koweït.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0009
Kylian Mbappé

Luis Enrique, Kylian Mbappé était sous le choc

ICONSPORT_188368_0156
Equipe de France

TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer

ICONSPORT_273039_0106
PSG

« Pas à la hauteur » : Jérôme Rothen vire ce flop du PSG

ICONSPORT_273928_0006
Ligue 1

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Fil Info

21:00
Luis Enrique, Kylian Mbappé était sous le choc
20:30
TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer
20:00
« Pas à la hauteur » : Jérôme Rothen vire ce flop du PSG
19:53
PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:07
Le groupe de l'OL face à Nice
19:00
PSG : Zabarnyi a gagné, Safonov vide son casier
18:54
Officiel : L’OL conclut le prêt du joker Hateboer
18:32
L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM

Derniers commentaires

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Luis Enrique a bien fait tourner... 2 titulaires habituels... Zaire Emery, Doue et Barcola font leur match comme Chevalier. Strasbourg est intéressant aussi dans le jeu

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

On vient de prendre la douche froide oui

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Et très bel arrêt du Cheval , bon pour son moral …🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Et on entend déjà plus que les supps du Pgégé 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Hateboer arrive à l'OL pour un prix incroyable

Bé c'est toi qui commence a dire qu'on fait les poubelles de Rennes avec ton commentaire principal... Donc Matic aime ce commentaire c'est tout... Et Omari, il a fait une bonne rentrée en EL et une moins bonne apres.. d'ou le banc de touche. Pour Damien Da Sylva, je ne l'ai pas trouvé bon ou nul... C'était juste un gars pr dépanner.. Mais bon si tu veux aller par là, tous les clubs poubelles ont été la poubelle un jour ou l'autre. Tu manques un peu de lucidité là. Et pour le clubisme mais laisse moi rire.. JE te pose une simple question : Tu es fan de quoi exactement ? un groupe ? une série ? Parce que cette histoire de clubisme me gave perso... J'ai d'autres passion hors du foot MOI. JE ne suis pas encré dans le clubisme comme tu as l'air de penser.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading