Il dit non à l’OL et se retrouve au Koweït

Révélé sous le maillot du Paris Saint-Germain, son club formateur, Neeskens Kebano a eu l’opportunité de retrouver la Ligue 1 quelques années plus tard. Mais l’ailier franco-congolais, qui évolue désormais au Koweït, n’était pas intéressé par les approches de formations telles que l’Olympique Lyonnais.

Du côté du Parc des Princes, les supporters de longue date n’ont sans doute pas oublié Neeskens Kebano. Le titi du Paris Saint-Germain s’était révélé sous le maillot de son club formateur qu’il avait quitté de manière définitive en 2013. A l’époque, le Franco-Congolais choisissait de poursuivre sa carrière en Belgique. Mais c’est en Angleterre que le milieu offensif a connu la meilleure période de sa carrière.

Oui, j’aurais pu revenir en Ligue 1 plusieurs fois, mais je ne me voyais pas revenir en France, a révélé l’ailier de 33 ans dans un entretien accordé à Top Mercato. Ce n’était pas ce que j’attendais. Je sais qu’à un moment donné, j’ai eu Montpellier. Quand j’étais à Fulham, j’avais eu vent que l’Olympique Lyonnais s’était renseigné sur mon profil. Il y a eu Brest aussi à un moment donné. » C’est d’ailleurs pendant son passage réussi à Fulham (2016-2023) que des clubs français comme l’Olympique Lyonnais ont tenté de le rapatrier. «, a révélé l’ailier de 33 ans dans un entretien accordé à Top Mercato.

Kebano s'éclatait avec Fekir

Ce refus au club rhodanien, Neeskens Kebano en a peut-être parlé à l’ancien Gone Nabil Fekir qu’il a ensuite côtoyé à Al Jazira (Emirats arabes unis). « J’étais avec lui oui, il est toujours en forme, je me suis régalé avec lui sur le terrain sérieusement. On avait une excellente entente sur et en dehors des terrains. On a fait de bonnes choses. On s’est bien amusés. Ça aurait même pu être mieux si on ne s’était pas blessé tous les deux, mais on en a bien profité quand même », a raconté l’ex-Parisien désormais à Qadsia au Koweït.