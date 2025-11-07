OL : Tessmann, ça devient un énorme problème

Paixao à la rue, la star à 30ME fait paniquer l'OM

Pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi. Sans avoir été brillant il n'a pas été mauvais. Paixao a des qualités qu'il n'a pas pu mettre en œuvre car autour de lui il y avait Garcia et O'Riley qui ont été d'une telle nullité... Paixao son jeu est basé sur la vitesse et le mouvement. Et quand tu as à coté de lui deux poteaux qui ratent quasiment tout leurs contrôles, leur dribbles et font des passes vers l'arrière après avoir touchés 4-5 fois le ballon, aucune chance de voir Paixao briller. C'est comme pour Aubam, il ne peut briller s'il passe son temps à décrocher pour demander le ballon dos au but au milieu du terrain. Et pourtant c'est le seul moyen pour lui d'espérer toucher le ballon. On n'a qu'un joueur capable de se créer ses actions tout seul. C'est Greenwood. Tout les autres, sans le collectif qui suit, c'est quasi impossible de briller.