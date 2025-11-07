OL : Tessmann, ça devient un énorme problème

ICONSPORT_276350_0012
L'Olympique Lyonnais a enregistré jeudi soir sa première défaite en Europa League, ce qui n'est pas une catastrophe. Mais certains joueurs de l'OL ont montré de sérieuses limites, à commencer par Tanner Tessmann totalement à côté de la plaque.
Avec une équipe très largement remaniée dans la perspective du match contre le Paris Saint-Germain, dimanche au Groupama Stadium, Paulo Fonseca avait aligné un onze inédit face au Betis Séville jeudi soir en Europa League. Et même si tout n'a pas été à jeter, il est évident que l'Olympique Lyonnais s'attendait à souffrir contre le club espagnol, et la défaite en Andalousie n'est pas une surprise. Dans cette phase d'Europa League, l'OL a de la marge et pouvait donc se permettre de faire tourner son maigre effectif. Cependant, certains joueurs habituellement titulaires n'ont pas marqué des points à Séville, et c'est notamment le cas de Tanner Tessmann, le milieu de terrain international américain. Déjà, ce week-end, le natif de Birmingham en Alabama avait été secoué par Jorge Maciel après le match contre Brest. Et c'est peu dire que l'adjoint de Paulo Fonseca avait vu juste, car face au Betis, Tessmann est encore totalement passé à côté et cela s'est vu.

Tessmann est totalement à côté de la plaque à Lyon

Dans L'Equipe, Hugo Guillemet n'est pas tendre avec le milieu de terrain arrivé de Venise en 2024 pour 6 millions d'euros, lequel a même fini par être remplacé après l'heure de jeu par Tyler Morton . « Les signaux envoyés par Tanner Tessmann sont définitivement inquiétants : l’Américain était l’un des rares joueurs expérimentés à être titularisés, et, au contraire de Moussa Niakhaté, impérial derrière, il a encore été en dessous de tout », fait remarquer le journaliste du quotidien sportif. D'ailleurs Tessmann obtient un triste 3 sur 10 dans L'Equipe. Mais dans Le Progrès, on n'est pas plus tendre avec l'international nord-américain. « Les flops : Tessmann sans rythme, ni inspiration milieu de terrain américain, a souvent eu la responsabilité du jeu de son équipe. Mais le dépassement de fonction n’a pas vraiment été couronné de succès. Premier relanceur hésitant parfois sur les ballons courts et trop risqués de Greif. Une frappe du gauche cadrée, mais peu dangereuse. Et globalement beaucoup trop de ballons perdus (16) », constate le quotidien régional. 

Fonseca doit attendre le mercato

Pour l'instant, et à deux mois du mercato, Paulo Fonseca n'a pas énormément de choix pour remplacer Tanner Tessmann et il va donc devoir composer avec le joueur américain. Mais, ce dimanche, face au PSG, le milieu lyonnais devra faire mieux s'il est titularisé face aux champions d'Europe. Ce qui est certain, c'est que l'on commence à sérieusement voir les limites de l'effectif lyonnais alors que l'on atteint seulement le premier tiers de la saison 2025-2026.

3
