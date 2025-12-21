ICONSPORT_280510_0076

CdF : L’OM termine l’année en trombe

Coupe de France21 déc. , 16:35
parGuillaume Conte
L'OM a facilement pris le meilleur sur Bourg-Péronnas avec une différence qui s'est faite au fut et à mesure du match pour se terminer par un 6-0.
Face à Bourg-en-Bresse, club de National, l’Olympique de Marseille a fait le travail et s’est évité toute frayeur. Leonardo Balerdi, titulaire, a rapidement mis son équipe devant sur corner (0-1, 8e). Si la suite de la première période a été moins impériale, les Marseillais ont progressivement fait la différence en terminant par un régal offensif.
C’est bien évidemment Mason Greenwood qui a augmenté l’écart, bien décalé par O’Riley (0-2, 59e). Roberto De Zerbi faisait ensuite tourner et les remplaçants s’éclataient. Hojbjerg lançait un festival de buts en dehors de la surface (0-3, 64e) avec Bilal Nadir qui l’imitait (0-4, 64e) et les réalisations de Paixao (0-5, 67e) et le jeune Mmadi (0-6, 87e).
Une après midi parfaite pour l’OM, qui en a profité pour donner du temps de jeu à tout le monde, ce match marquant même le retour de blessure de Facundo Medina, qui a joué une grosse demi-heure.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 14:45
Bourg-en-Bresse
0
6
Match terminé
Olympique Marseille
Balerdi Rossa8'Greenwood59'Højbjerg64'Barbosa da Paixão66'Nadir77'Mmadi87'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
87
T. Mmadi
Olympique MarseilleOlympique Marseille
But
77
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
76
ENTRE
M. Magassouba
Bourg-en-BresseBourg-en-Bresse
SORT
M. Sylla
Bourg-en-BresseBourg-en-Bresse
Remplacement
75
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
