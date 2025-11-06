Betis OL

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

OL06 nov. , 22:55
parAlexis Rose
5
4e journée de l'Europa League :
Stade La Cartuja.
Betis Séville - Olympique Lyonnais : 2-0.
Buts : Ezzalzouli (30e), Antony (35e) pour le Betis Séville.
Surpris par la folie du Bétis Séville (0-2), l’Olympique Lyonnais s’est incliné pour la première fois de la saison en Europa League.
Sur une très bonne dynamique en Europa League avec un véritable sans-faute depuis le début de la saison, Lyon espérait réaliser un bon résultat à Séville. Le début de match était à l’avantage de Lyon qui contrôlait le ballon mais sur un faux rythme et sans mettre en danger le Betis. À la demi-heure de jeu, c’est Ezzalzouli qui se procurait la première opportunité de marquer mais Greif s’interposait (29e). Sauf que quelques instants plus tard, le gardien lyonnais ne pouvait rien faire sur un tir à bout portant de l’attaquant marocain… À la réception d’un corner de Lo Celso tiré au premier poteau, Abde ouvrait la marque au coeur d’une défense lyonnaise apathique (1-0 à la 30e). Suite à ce premier but encaissé sur la scène européenne cette saison, l’OL sombrait dans la folle ambiance de Séville. Sur un très long ballon dans le dos d’une défense de Lyon bien mal alignée au milieu de terrain, Roca délivrait une passe décisive à Antony, qui remportait son face-à-face en lobant Greif (2-0 à la 35e). Un break qui faisait mal aux Gones, amorphes jusqu’à la pause.
Au retour de la mi-temps, Paulo Fonseca tentait de réveiller les siens avec les entrées de Moreira et de Tagliafico (46e). Ce qui avait pour conséquence de voir un OL plus conquérant. Dès son entrée en jeu, le jeune attaquant portugais faisait trembler Valles, mais son tir était trop à droite (48e). Par la suite, Lyon n’arrivait pas à emballer la partie et tout le monde en restait finalement sur ce 2-0 en faveur du Bétis.
À cause de cette première défaite de la saison en C3, Lyon tombe à la septième place avec ses neuf points. L’OL est maintenant relégué à trois points du leader, Midtjylland, mais reste à une longueur du podium, alors que Betis, premier des non-qualifiés direct, recolle à une unité des Gones.

Europa League

06 novembre 2025 à 21:00
Real Betis
Ezzalzouli29'dos Santos35'
2
0
Match terminé
Olympique Lyonnais
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
90
A. Ruibal García
Real BetisReal Betis
Carton jaune
90
N. Alejandro Tagliafico
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
87
ENTRE
R. Riquelme Reche
Real BetisReal Betis
SORT
A. Ezzalzouli
Real BetisReal Betis
Voir Les Détails Complets Du Match
5
Derniers commentaires

OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL

Il est passé où le double bus. fallait le sortir contre Fribourg

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

Sur 7 clubs européen que 2 clubs arrivent a gagner, un faible ratio , mauvaise semaine pour les clubs français et

Daniel Riolo agresse l’OM et sauve un seul Marseillais

Il y a peu de chances que l'OM atteigne les barrages de LdC (l'an dernier, le dernier qualifié comptait 11 points, soit 8 de plus que l'OM en ce moment qui doit recevoir Liverpool et Newcastle et se déplacer à Bruges et à St Gilles) Une telle élimination pourrait favoriser l'OM en championnat si le mental suit.

EdF : La France avec Cherki, Akliouche et Mateta

Tollisso pas sélectionné c'est une surprise, a lui tout seul il porte Lyon, il mérite d être sélectionné

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

le peu de nombre de pts qu'ils ramenent on va pas leur lecher les panards non plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading