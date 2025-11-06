EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

Il est passé où le double bus. fallait le sortir contre Fribourg
Sur 7 clubs européen que 2 clubs arrivent a gagner, un faible ratio , mauvaise semaine pour les clubs français et
Il y a peu de chances que l'OM atteigne les barrages de LdC (l'an dernier, le dernier qualifié comptait 11 points, soit 8 de plus que l'OM en ce moment qui doit recevoir Liverpool et Newcastle et se déplacer à Bruges et à St Gilles) Une telle élimination pourrait favoriser l'OM en championnat si le mental suit.
Tollisso pas sélectionné c'est une surprise, a lui tout seul il porte Lyon, il mérite d être sélectionné
le peu de nombre de pts qu'ils ramenent on va pas leur lecher les panards non plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
ANTONY FAIT MAL À L'OL AVEC CE LOB DÉLICIEUX 💫 Les hommes de Fonseca perdent pied en 5 minutes à Séville et sont menés 2-0 🥶 #UEL
🔚 C'est terminé à Séville. Nos Gones s'inclinent 2 buts à 0 sur la pelouse du Real Betis... 🔴🔵 2-0 #RealBetisOL