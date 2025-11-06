EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

4e journée de l'Europa League :

Stade La Cartuja.

Betis Séville - Olympique Lyonnais : 2-0.

Buts : Ezzalzouli (30e), Antony (35e) pour le Betis Séville.

Surpris par la folie du Bétis Séville (0-2), l’Olympique Lyonnais s’est incliné pour la première fois de la saison en Europa League.

Sur une très bonne dynamique en Europa League avec un véritable sans-faute depuis le début de la saison, Lyon espérait réaliser un bon résultat à Séville. Le début de match était à l’avantage de Lyon qui contrôlait le ballon mais sur un faux rythme et sans mettre en danger le Betis. À la demi-heure de jeu, c’est Ezzalzouli qui se procurait la première opportunité de marquer mais Greif s’interposait (29e). Sauf que quelques instants plus tard, le gardien lyonnais ne pouvait rien faire sur un tir à bout portant de l’attaquant marocain… À la réception d’un corner de Lo Celso tiré au premier poteau, Abde ouvrait la marque au coeur d’une défense lyonnaise apathique (1-0 à la 30e). Suite à ce premier but encaissé sur la scène européenne cette saison, l’OL sombrait dans la folle ambiance de Séville. Sur un très long ballon dans le dos d’une défense de Lyon bien mal alignée au milieu de terrain, Roca délivrait une passe décisive à Antony, qui remportait son face-à-face en lobant Greif (2-0 à la 35e). Un break qui faisait mal aux Gones, amorphes jusqu’à la pause.

Au retour de la mi-temps, Paulo Fonseca tentait de réveiller les siens avec les entrées de Moreira et de Tagliafico (46e). Ce qui avait pour conséquence de voir un OL plus conquérant. Dès son entrée en jeu, le jeune attaquant portugais faisait trembler Valles, mais son tir était trop à droite (48e). Par la suite, Lyon n’arrivait pas à emballer la partie et tout le monde en restait finalement sur ce 2-0 en faveur du Bétis.

À cause de cette première défaite de la saison en C3, Lyon tombe à la septième place avec ses neuf points. L’OL est maintenant relégué à trois points du leader, Midtjylland, mais reste à une longueur du podium, alors que Betis, premier des non-qualifiés direct, recolle à une unité des Gones.