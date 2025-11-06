l ol refuse de preter molebe la fin du reve pour un avant centre iconsport 265247 0063 398241

Deux ans dans l’ombre, l’OL va enfin montrer sa pépite

OL06 nov. , 14:22
parEric Bethsy
0
Très peu utilisé depuis ses débuts chez les professionnels, Enzo Molebe pourrait fêter sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais ce jeudi. Le jeune attaquant est annoncé dans le onze contre le Betis en Ligue Europa. Une opportunité très attendue.
Mine de rien, l’Olympique Lyonnais a peut-être obtenu une signature importante pour son avenir. Le jeune Enzo Molebe a prolongé son contrat jusqu’en 2029, lui que l’on considère comme l’un des plus grands talents de sa génération. L’attaquant de 18 ans n’a pourtant pas eu l’occasion de faire ses preuves sur la durée. Cette saison, le Gone ne compte que deux petites apparitions toutes compétitions confondues, soit autant que lors du précédent exercice.
Il faut dire qu’Enzo Molebe a été ralenti par des blessures ces deux dernières années. Ce qui peut expliquer la prudence de ses entraîneurs. Ses pépins physiques oubliés, l’attaquant polyvalent se tient prêt à franchir un cap. D’autant que l’Olympique Lyonnais, bien avant sa prolongation, lui a envoyé un message clair cet été en refusant les offres du FC Séville. Le club espagnol a été jusqu’à proposer un prêt avec une option d’achat à 12 millions d’euros. Avec les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, la direction rhodanienne a préféré conserver sa pépite qui pourrait enfin profiter de sa première titularisation avec l’équipe première.

Europa League

06 novembre 2025 à 21:00
Real Betis
21:00
Olympique Lyonnais
Dans les colonnes de L’Equipe, Enzo Molebe est effectivement annoncé dans le onze de départ pour le match de Ligue Europa sur le terrain du Betis. Cette opportunité pressentie correspond à la tendance évoquée par l’entraîneur Paulo Fonseca, inquiet de l’état de fatigue de plusieurs cadres à l’approche du choc face au Paris Saint-Germain dimanche. Si l’information se confirme, ce sera l’occasion tant attendue pour Enzo Molebe, mais aussi pour tous les supporters lyonnais impatients de voir ce jeune talent en action au haut niveau.
0
Derniers commentaires

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

A part Olyse, et encore c'est plus un attaquant, il n'y a pas un milieu dans la liste que je veux à la place de Tolisso à Lyon

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Aligné, pas de peno pour l'OM et défaite méritée sur le contenu du match... Maintenant ça va être chaud pour la qualif.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Ah l'épisode Rabiot a ete un très gros coup dur et on le voit maintenant

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

apres on a l'habitude de prendre des rouges quand le joueur touche le ballon donc ca changera pas trop ..

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

C est toute la différence entre un grand club et un petit club. Le fait de jeu tourne toujours en faveur du grand club

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

