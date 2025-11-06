Deux ans dans l’ombre, l’OL va enfin montrer sa pépite

Très peu utilisé depuis ses débuts chez les professionnels, Enzo Molebe pourrait fêter sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais ce jeudi. Le jeune attaquant est annoncé dans le onze contre le Betis en Ligue Europa. Une opportunité très attendue.

Mine de rien, l’Olympique Lyonnais a peut-être obtenu une signature importante pour son avenir. Le jeune Enzo Molebe a prolongé son contrat jusqu’en 2029, lui que l’on considère comme l’un des plus grands talents de sa génération. L’attaquant de 18 ans n’a pourtant pas eu l’occasion de faire ses preuves sur la durée. Cette saison, le Gone ne compte que deux petites apparitions toutes compétitions confondues, soit autant que lors du précédent exercice.

Il faut dire qu’Enzo Molebe a été ralenti par des blessures ces deux dernières années. Ce qui peut expliquer la prudence de ses entraîneurs. Ses pépins physiques oubliés, l’attaquant polyvalent se tient prêt à franchir un cap. D’autant que l’Olympique Lyonnais, bien avant sa prolongation, lui a envoyé un message clair cet été en refusant les offres du FC Séville. Le club espagnol a été jusqu’à proposer un prêt avec une option d’achat à 12 millions d’euros. Avec les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, la direction rhodanienne a préféré conserver sa pépite qui pourrait enfin profiter de sa première titularisation avec l’équipe première.

Europa League 06 novembre 2025 à 21:00 Real Betis 21:00 Olympique Lyonnais

Dans les colonnes de L’Equipe, Enzo Molebe est effectivement annoncé dans le onze de départ pour le match de Ligue Europa sur le terrain du Betis. Cette opportunité pressentie correspond à la tendance évoquée par l’entraîneur Paulo Fonseca, inquiet de l’état de fatigue de plusieurs cadres à l’approche du choc face au Paris Saint-Germain dimanche. Si l’information se confirme, ce sera l’occasion tant attendue pour Enzo Molebe, mais aussi pour tous les supporters lyonnais impatients de voir ce jeune talent en action au haut niveau.