Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

L'OL est en train de doubler tout le monde pour faire signer Endrick cet hiver. Le club rhodanien est bien parti pour boucler très rapidement cette première recrue de prestige, mais nécessaire.

A un peu moins de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu de temps pour se placer en vue de sa future recrue. L’intérêt du club rhodanien pour Endrick est désormais bien connu, et il a le mérite d’être réciproque. Contrairement au mercato estival où chacun avance ses pions pendant la trêve pour parfois conclure un deal des semaines plus tard, le club rhodanien estime qu’il n’y a pas de temps à perdre. L’idée est de tout préparer en amont pour boucler la signature du Brésilien dès le début du mercato, et ainsi maximiser l’aventure de l’ancien de Palmeiras à Lyon dès les premières heures du mois de janvier.

Une tendance que confirme Fabrizio Romano, l’expert du mercato dévoilant qu’Endrick pourrait bien être le premier joueur majeur à changer de club cet hiver. « Endrick est attendu pour être le premier grand mouvement de la fenêtre des transferts de janvier. La décision n’est pas encore finale, mais tout indique qu’il se dirige vers un prêt à Lyon », a livré l’expert du mercato.

Sur sa chaine Youtube, le journaliste italien dévoile que le choix d’Endrick semble irrémédiable. « Il estime que Lyon est le club parfait pour lui, pour son développement, et il a lui aussi envie de rejoindre rapidement l’OL dès le début du mois de janvier pour ne pas perdre de temps. Il n’a pas l’intention d’attendre que les semaines de janvier passent pour se décider au dernier moment », explique Fabrizio Romano, pour qui tous les signaux sont en traine se mettre au vert pour la venue du joueur du Real Madrid cet hiver.

Une bonne nouvelle de plus dans ce dossier pour l’OL, qui rêve de tout boucler rapidement pour éviter le réveil d’une concurrence un peu trop féroce et pour le moment prise de court il faut bien le reconnaitre.