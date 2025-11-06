ICONSPORT_258415_0034

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

OL06 nov. , 18:00
parGuillaume Conte
1
L'OL est en train de doubler tout le monde pour faire signer Endrick cet hiver. Le club rhodanien est bien parti pour boucler très rapidement cette première recrue de prestige, mais nécessaire. 
A un peu moins de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu de temps pour se placer en vue de sa future recrue. L’intérêt du club rhodanien pour Endrick est désormais bien connu, et il a le mérite d’être réciproque. Contrairement au mercato estival où chacun avance ses pions pendant la trêve pour parfois conclure un deal des semaines plus tard, le club rhodanien estime qu’il n’y a pas de temps à perdre. L’idée est de tout préparer en amont pour boucler la signature du Brésilien dès le début du mercato, et ainsi maximiser l’aventure de l’ancien de Palmeiras à Lyon dès les premières heures du mois de janvier. 
Une tendance que confirme Fabrizio Romano, l’expert du mercato dévoilant qu’Endrick pourrait bien être le premier joueur majeur à changer de club cet hiver. « Endrick est attendu pour être le premier grand mouvement de la fenêtre des transferts de janvier. La décision n’est pas encore finale, mais tout indique qu’il se dirige vers un prêt à Lyon », a livré l’expert du mercato. 
Sur sa chaine Youtube, le journaliste italien dévoile que le choix d’Endrick semble irrémédiable. « Il estime que Lyon est le club parfait pour lui, pour son développement, et il a lui aussi envie de rejoindre rapidement l’OL dès le début du mois de janvier pour ne pas perdre de temps. Il n’a pas l’intention d’attendre que les semaines de janvier passent pour se décider au dernier moment », explique Fabrizio Romano, pour qui tous les signaux sont en traine se mettre au vert pour la venue du joueur du Real Madrid cet hiver. 
Une bonne nouvelle de plus dans ce dossier pour l’OL, qui rêve de tout boucler rapidement pour éviter le réveil d’une concurrence un peu trop féroce et pour le moment prise de court il faut bien le reconnaitre.  
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274463_0055
PSG

Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG

Nanasi
Europa Conference League

Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Betis OL
Europa League

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

ICONSPORT_276320_0061
Europa League

EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore

Fil Info

20:00
Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG
19:54
Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19:48
Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)
19:31
EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore
19:30
Messi champion du monde, CR7 ne lui donne aucun mérite
19:15
L’Ajax vire son entraineur, une surprise pour lui succéder ?
19:00
Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent
18:40
ASSE : Le discours musclé d’Horneland
18:20
« On n’est pas l’Atalanta », Brest rassure l’OM

Derniers commentaires

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Le probleme est de trouver 3 joueurs de tres haut niveau pour palier aux blessés

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Ça va être compliqué mais bon on y croit

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

qu'est ce qui va aller gaspiller son temps dans ce club sérieux !!

La Belgique accuse les supporters de l’OM

Et Rulli n'y est il pas un peu pour quelques chose ?

EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

Bien sûr. Cette saison, il vaut mieux qu'ils se reposent tous pendant les trêves internationales !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading