OL : Tagliafico vendu en janvier, un géant européen s'avance

Dans sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico suscite l'intérêt de plusieurs clubs argentins. Mais, avant de revenir dans son pays, le défenseur pourrait s'offrir une pige de prestige en Europe.

Cette fois ce sera la bonne. Si en 2025, après avoir annoncé son départ de l'OL, Nicolas Tagliafico avait finalement changé d'avis et signé pour deux ans supplémentaires avec Lyon, ce scénario ne se renouvellera pas en juin prochain. Le défenseur argentin de 34 ans ne le masque pas , il souhaite finir sa carrière dans son pays, mais pour l'instant il n'a pas encore définitivement tranché, ce qui sera un choix sportif, mais aussi familial. Alors que Paulo Fonseca ne compte plus réellement sur lui, le champion du monde 2022 n'a cependant pas disparu des radars de plusieurs clubs européens, et non des moindres. Journaliste italien spécialisé sur la Juventus, Mirko Di Natale confirme que le club turinois s'intéresse toujours au défenseur de l'Olympique Lyonnais.

L'OL doit vendre Tagliafico en janvier ou il sera libre

L'intérêt de la Juventus pour Nicolas Tagliafico n'est pas nouveau, comme le confirme notre confrère transalpin sur les réseaux sociaux. « La Juventus continue de manifester son intérêt pour Nicolas Tagliafico. Le latéral argentin reste un nom surveillé (comme l'été dernier) pour janvier », précise Mirko Di Natale, confirmant ainsi les rumeurs de l'été dernier, qui envoyaient déjà Tagliafico à Turin . Il est vrai que pour l'OIympique Lyonnais, la dernière fenêtre pour prendre un peu d'argent dans ce dossier est celle de janvier 2027. Il restera six mois de contrat au défenseur argentin, et la Juve devra signer un petit chèque pour se l'offrir. Si cela n'est pas le cas, alors en juin, Nicolas Tagliafico quittera le club rhodanien libre comme l'air. Pour l'instant, du côté de Lyon, on n'a aucun contact avec la Juventus au sujet du défenseur argentin, même si le temps ne presse pas.