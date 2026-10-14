OL : Tagliafico vendu en janvier, un géant européen s'avance

L'OL a été sauvé par ces comptes qui n'étaient pas aussi catastrophique que les médias en disaient. ^^
Il fallait bien que le Qatar mette quelque chose dans la vitrine du PSG. Nasser est donc allé faire des courses en payant deux Champions League. ^^
Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme
Dit il alors que son club a ete sauvé de la relegation par cette meme DNCG et la pression de la Ministre des Sports... Et puis dans "Ils n ont pas la meme exigence", qu est ce que tu n as pas compris ? En faite meme pas sur que tu aies lu l article...
Endrick pensait vraiment qu'il aurait du temps de jeu cette saison avec le Real Madrid et avait décidé de resté en ce début de saison. Décision qui a bien changée en voyant qu'il ne joue pas. Je pense qu'il aimerait bien revenir en prêt à l'OL dès cet hiver.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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✅‼️La #Juventus sta continuando a manifestare interesse per Nicolas #Tagliafico. Il terzino argentino continua a esser un nome monitorato (come l'estate scorsa) per gennaio.