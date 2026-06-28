L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico

L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico

OL28 juin , 12:40
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré sa deuxième partie de saison très décevante, Nicolas Tagliafico conserve la confiance du staff de l'OL et devrait aller au bout de son contrat avant de partir libre en 2027.
Actuellement présent à la Coupe du monde avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico n’a pas fait les frais de sa fin de saison catastrophique avec l’Olympique Lyonnais. Expulsé dans deux gros matchs consécutifs, l’arrière gauche a plombé son club avec ses performances et son attitude. Un joueur certes toujours à la limite, mais qui est allé trop loin et a même perdu sa place en fin de saison. De quoi le laisser tranquillement au repos pour préparer la Coupe du monde, c’est ce qui s’est parfois murmuré dans les travées du Groupama Stadium.

Paulo Fonseca a un faible pour Tagliafico

Bien parti pour aller loin dans ce Mondial, Nicolas Tagliafico reprendra donc plus tard avec son club, et il n’est pas certain d’être apte pour les premiers matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions. Voilà pourquoi l’OL s’est rapidement mis en quête d’un arrière gauche cet été. En revanche, pour la saison à venir, un départ de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’est pas envisagé. Il lui reste un an de contrat, et sa valeur marchande s’est écroulé à 34 ans, ce qui est logique.
Selon Olympique et Lyonnais, l’OL ne le poussera pas dehors, d’autant que Paulo Fonseca se verrait bien conserver un tel joueur dans son groupe pour la saison prochaine. « Son importance se situe davantage sur le terrain et dans le vestiaire, où il fait partie des leaders du groupe. Mais il a perdu sa place au profit d'Abner sur les dernières semaines de l'exercice. Actuellement engagé à la Coupe du monde avec l'Argentine, Tagliafico reste un joueur apprécié de Paulo Fonseca », écrit le média lyonnais, pour qui la question ne se pose pas vraiment sur l’avenir de l’Argentin à l’OL. Et concernant l’arrière gauche, il se verrait bien terminer son contrat, avant de repartir vers son pays natal pour y terminer sa carrière très certainement.
Articles Recommandés
Lasse Negocie La Signature Dun Attaquant Venu Dallemagne
ASSE

L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne

Lom Et Monaco Se Battent Pour Un Gardien De Ligue 1
Ligue 1

L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1

Edf Tchouameni Remplacant Contre La Suede Cest Evident
Equipe de France

EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident

La Roma Lache Une Deuxieme Offre Pour Greenwood Ca Peut Passer
OM

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Fil Info

28 juin , 14:30
L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne
28 juin , 14:00
L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1
28 juin , 13:30
EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident
28 juin , 13:00
La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer
28 juin , 12:20
Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre
28 juin , 12:00
Yan Diomandé trahit le PSG pour le Real Madrid
28 juin , 11:40
CdM 2026 : Le programme TV complet des 16e de finale
28 juin , 11:20
ASSE : La montée en Ligue 1 déjà compromise
28 juin , 11:00
« Il brille de mile feux », le pari fou de Louis-Jean pour l'OL

Derniers commentaires

L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico

On sera obligé de baissé la masse salariale

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Pas plus que la gestion de l'om...

« J’ai de la peine pour Mbappé » : Micah Richards exige le Ballon d’Or

et non je ne gobe pas du tout, là preuve, je ne prends pas au sérieux t'es délires complotistes ! tu sais meme pas lire l'idiot du village?

« J’ai de la peine pour Mbappé » : Micah Richards exige le Ballon d’Or

Je gobes juste ce que tout le monde dit ici : rémi est l'idiot de service. C'est pas de ma faute si personne ne te respecte rémi... c'est uniquement la tienne, tu connais rien au foot et tu vois des complots partout comme un malade mental :)

Yan Diomandé trahit le PSG pour le Real Madrid

Ah oui c est vrai , j avais oublier sa grave blessure autant pour moi.

Yan Diomande Trahit Le Psg Pour Le Real Madrid

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading