L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico

Malgré sa deuxième partie de saison très décevante, Nicolas Tagliafico conserve la confiance du staff de l'OL et devrait aller au bout de son contrat avant de partir libre en 2027.

Actuellement présent à la Coupe du monde avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico n’a pas fait les frais de sa fin de saison catastrophique avec l’Olympique Lyonnais . Expulsé dans deux gros matchs consécutifs, l’arrière gauche a plombé son club avec ses performances et son attitude. Un joueur certes toujours à la limite, mais qui est allé trop loin et a même perdu sa place en fin de saison. De quoi le laisser tranquillement au repos pour préparer la Coupe du monde, c’est ce qui s’est parfois murmuré dans les travées du Groupama Stadium.

Paulo Fonseca a un faible pour Tagliafico

Bien parti pour aller loin dans ce Mondial, Nicolas Tagliafico reprendra donc plus tard avec son club, et il n’est pas certain d’être apte pour les premiers matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions. Voilà pourquoi l’OL s’est rapidement mis en quête d’un arrière gauche cet été. En revanche, pour la saison à venir, un départ de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’est pas envisagé. Il lui reste un an de contrat, et sa valeur marchande s’est écroulé à 34 ans, ce qui est logique.

Selon Olympique et Lyonnais, l’OL ne le poussera pas dehors, d’autant que Paulo Fonseca se verrait bien conserver un tel joueur dans son groupe pour la saison prochaine. « Son importance se situe davantage sur le terrain et dans le vestiaire, où il fait partie des leaders du groupe. Mais il a perdu sa place au profit d'Abner sur les dernières semaines de l'exercice. Actuellement engagé à la Coupe du monde avec l'Argentine, Tagliafico reste un joueur apprécié de Paulo Fonseca », écrit le média lyonnais, pour qui la question ne se pose pas vraiment sur l’avenir de l’Argentin à l’OL. Et concernant l’arrière gauche, il se verrait bien terminer son contrat, avant de repartir vers son pays natal pour y terminer sa carrière très certainement.