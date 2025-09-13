ICONSPORT_256763_0498

OL : Tagliafico reçoit une offre surprise pour quitter Lyon

OL13 sept. , 22:30
parCorentin Facy
Sans contrat durant une bonne partie de l’été, Nicolas Tagliafico a finalement prolongé de deux ans à l’Olympique Lyonnais.
Libre comme l’air pendant tout le mois de juillet, Nicolas Tagliafico a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec l’OL le 1er août dernier. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca ainsi que pour les supporters rhodaniens. Avec le champion du monde argentin dans leurs rangs, les Gones disposent d’un défenseur rugueux, solide et d’un véritable leader de vestiaire.
Trop juste pour débuter les matchs depuis le début de la saison, l’ancien de l’Ajax Amsterdam pourrait encore être préservé à Rennes ce dimanche mais cette fois car il revient d’un long voyage avec sa direction. Toujours appelé avec l’Albiceleste, Tagliafico dispose d’une cote énorme dans son pays. La preuve, le média sud-américain Elcrackdeportivo nous apprend que Boca Juniors aimerait le faire revenir l’été prochain.

Tagliafico a la cote en Argentine

Déjà très intéressé cet été, le club de Buenos Aires a été contraint de faire face au refus du joueur. Et pour cause, Nicolas Tagliafico a rejeté toutes les offres en dehors de l’Europe lors du dernier mercato. Malgré ses 33 ans, le joueur aux 72 sélections avec l’Argentine estime avoir encore le niveau et les jambes pour jouer les plus grandes compétitions telles que l’Europa League ou mieux encore, la Ligue des Champions.
L’été prochain, sera-t-il prêt à revoir sa position ? C’est ce qu’espèrent les dirigeants de Boca Juniors selon le média argentin, rappelant que l’Atlético de Madrid, le FC Séville et l’AS Roma sont également des courtisans de longue date du joueur. Ils pourraient eux aussi revenir à la charge dans un an. Mais pour l’OL, pas de raison de paniquer puisque Tagliafico, très attaché au club et à la ville, s’est réengagé cet été jusqu’en 2027. Reste maintenant à voir comment l’OL réagira en cas de belle offre financière dans dix mois pour son rugueux latéral gauche de 33 ans.

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Vous avez gagné la C1 donc oui vous avez la meilleure equipe Le mot club comprend l histoire, le palmares. Les supporters, le stade et encore plusieurs composantes donc sur ceci je ne pense pas qu il y a mieux que le Réal non ? A oui depuis ce changement, nos articles sont beaucoup moins pollué et quand je brûle la petite Kenny, il n y a pas 2 autres comptes en bois qui viennent spammer 🤣 Pour le moment, c est fini de voir un Pau Lopez avoir + de réactions que Neymar et Messi réunit 🤣

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Salut Doug, Les mots "club" et " équipe" ne seront jamais synonyme et le Real Madrid est intouchable a mes yeux Ça va super bien et on se languis Mardi pour ce match C est bien ce forum ainsi, cela me fait rire vu les comptes fake qui sont en panique 🤣 Je rigole de l autre zgeg de Kenny a perdre des heures si il veut valider tous ses comptes Si il arrive a se rappeller de ses mails bien sûr 🤣

OL : Arkadiusz Milik à Lyon, c’est validé

Au match retour vous serez déjà cramé, avec aucun banc Lyon ne tiendra pas la saison sur le même rythme, surtout en jouant tout les 3 jours

OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas

c'est le principe même du prêt sans OA !!

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Je ne suis pas certain que gagner à 11 contre 10 pendant 80 minutes face à un club qui avait perdu son match précédant 7 à 1 soit suffisamment rassurant, mais après tout l'OM n'a rien à perdre car ce match a Madrid est compté comme "perdu" par la majorité des suiveurs depuis le tirage. Brest a montré l'an dernier que l'exploit en groupe est possible (bon après ils ont pris 10 a 0 face au PSG, mais au moment des phases de groupe tout est possible car les gros clubs ne sont pas prêts)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

