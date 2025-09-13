OL : Tagliafico reçoit une offre surprise pour quitter Lyon

Sans contrat durant une bonne partie de l’été, Nicolas Tagliafico a finalement prolongé de deux ans à l’Olympique Lyonnais.

Libre comme l’air pendant tout le mois de juillet, Nicolas Tagliafico a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec l’OL le 1er août dernier. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca ainsi que pour les supporters rhodaniens. Avec le champion du monde argentin dans leurs rangs, les Gones disposent d’un défenseur rugueux, solide et d’un véritable leader de vestiaire.

Trop juste pour débuter les matchs depuis le début de la saison, l’ancien de l’Ajax Amsterdam pourrait encore être préservé à Rennes ce dimanche mais cette fois car il revient d’un long voyage avec sa direction. Toujours appelé avec l’Albiceleste, Tagliafico dispose d’une cote énorme dans son pays. La preuve, le média sud-américain Elcrackdeportivo nous apprend que Boca Juniors aimerait le faire revenir l’été prochain.

Tagliafico a la cote en Argentine

Déjà très intéressé cet été, le club de Buenos Aires a été contraint de faire face au refus du joueur. Et pour cause, Nicolas Tagliafico a rejeté toutes les offres en dehors de l’Europe lors du dernier mercato. Malgré ses 33 ans, le joueur aux 72 sélections avec l’Argentine estime avoir encore le niveau et les jambes pour jouer les plus grandes compétitions telles que l’Europa League ou mieux encore, la Ligue des Champions.