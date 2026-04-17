OL : Tagliafico écarté jusqu'à la fin de saison ?

Suspendu trois rencontres après son carton rouge reçu face à Monaco, Nicolas Tagliafico purgera son ultime match ce week-end. C’est sans lui que l’Olympique Lyonnais se déplacera dimanche au Parc des Princes pour y défier le PSG. Pas certain que ce soit une mauvaise nouvelle.

Après un succès 2-0 face à Lorient, l’ Olympique Lyonnais a mis fin à une disette de six matchs sans victoire en Ligue 1 . Une victoire qui permet aux Rhodaniens de retrouver de la confiance dans la course à la Ligue des champions qui rythme la fin de saison. Ce dimanche, l’OL devra franchir le premier, et probablmement plus gros défi de son sprint final, le Paris Saint-Germain. Pour ce déplacement au Parc des Princes, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Nicolas Tagliafico. Le latéral argentin purge son troisième et dernier match de suspension ce week-end, mais les statistiques confirment que ce n'est probablement pas la pire nouvelle pour le club rhodanien, tant l'international argentin était apparu très agacé lors de ses derniers matchs avant son craquage contre Monaco

Tagliafico, absent face à Paris

Exclu logiquement face à Monaco, l’ancien joueur de l’Ajax a écopé de trois matchs de suspension. La commission de la LFP n’a pas été clémente avec lui et son passif a forcément joué contre l'Argentin. À 33 ans, Tagliafico reste un élément majeur de l’effectif de Paulo Fonseca. Le technicien lyonnais a donc dû se passer de lui lors des deux dernières rencontres. C’est le Brésilien Abner qui était responsable du côté gauche. Deux rencontres où le club rhodanien a réussi à garder sa cage inviolée. Blessé à la cheville au mois de février, Tagliafico n’a plus gagné avec l’OL depuis le 18 janvier dernier en Ligue 1.

L’Argentin doit cependant effectuer son retour le 25 avril prochain face à l’AJ Auxerre. Un retour qui permet à Paulo Fonseca d’avoir une solution supplémentaire au sein de son effectif. La question est de savoir désormais si l’Argentin retrouvera ou non sa place de titulaire dans ce sprint final, tant sa fébrilité a sauté aux yeux avant sa suspension, puisqu'il avait également été expulsé le match d'avant contre le Celta Vigo. Pour finir la saison, et essayer d'obtenir un ticket pour la Ligue des champions, le septuple champion de France recevra le Stade Rennais avant un déplacement à Toulouse et la réception du RC Lens.