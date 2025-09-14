L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

4e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Olympique Lyonnais : 3-1.

Buts : Rouault (80e), Descamps csc (90e+3) et Meïté (90e+5) pour Rennes ; Tolisso (14e) pour l’OL.

Expulsion : Morton (75e) pour l’OL.

Pourtant devant au score grâce à un but de Tolisso mais réduit à 10 après l’expulsion de Morton, l’Olympique Lyonnais s'est fait retourner par Rennes dans une fin de match complètement folle (3-1).

Auteur d’un sans-faute avant la trêve internationale de septembre, l’ OL n’avait qu’un seul objectif ce dimanche soir en Bretagne : battre Rennes pour suivre le rythme infernal du PSG. Sans avant-centre attitré, le club rhodanien se reposait directement sur son neuf du soir, Corentin Tolisso. Avant le quart d’heure de jeu, sur un bon centre de Maitland-Niles depuis le côté droit, le capitaine lyonnais prenait le dessus sur Ait Boudlal pour tromper Samba d’une tête décroisée (0-1 à la 14e). Un but qui réveillait les Rennais, tout proches d’égaliser avec Lepaul mais l’ancien Gone ne profitait pas pleinement d’une mésentente entre Maitland-Niles et Descamps (29e). Juste avant la pause, Samba sauvait le SRFC avec un double arrêt de grande classe face au jeune Merah (42e) pour maintenir le score à 0-1 jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, Rennes cadrait son premier tir avec Embolo mais sans réussite (53e). Puis Karabec butait encore sur Samba (62e). Après l’heure de jeu, Rennes poussait pour revenir, mais Descamps calmait Meïté (70e). Juste avant LE tournant du match avec l’expulsion de Morton. Sur une transition anodine et une récupération de Meïté, le milieu anglais taclait le jeune attaquant rennais par derrière, ce qui lui valait d'écoper d'un carton rouge direct de la part de Ruddy Buquet (75e).

À 10 contre 11, Lyon ne tenait pas bien longtemps… Puisqu'au terme d’un cafouillage dans la surface lyonnaise, avec un tir de Jacquet contré, Rouault était à l’affût au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets du gauche (1-1 à la 80e). La fin de match était tendue, avec un long temps additionnel, et Rennes réussissait à faire la différence au forceps ! Pourtant dans un angle fermé côté gauche, Meïté envoyait un missile que Descamps ne pouvait que dévier dans sa propre cage (2-1 à la 90e+3). Le jeune attaquant de 17 ans marquait même ensuite son but à lui d'une tête précise sur un centre d'Al Tamari (3-1 à la 90e+5) pour sceller la belle victoire des Rennais face à l'OL (3-1).

À cause de cette première défaite de la saison, l’OL de Paulo Fonseca tombe à la quatrième place derrière le LOSC et Monaco, et voit le PSG prendre ses aises avec trois longueurs d’avance en tête de la Ligue 1. De son côté, le Rennes d’Habib Beye remonte au sixième rang avec sept unités en quatre journées et se relance après un début de saison mitigé.