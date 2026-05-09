OL : Sinayoko à Lyon, c'est validé à 100% !

Sauvé ou relégué à l'issue de la saison, l'AJ Auxerre s'apprête déjà à lâcher plusieurs joueurs au mercato. Cela risque d'être le cas pour Lassine Sinayoko. Le meilleur buteur auxerrois est notamment visé par l'OL.

Le feuilleton Lassine Sinayoko au mercato va connaître une saison 2 l'été prochain. L'attaquant malien sera sans doute sur le départ à Auxerre après un nouvel exercice solide en Ligue 1. Meilleur buteur de l'AJA, il a inscrit 9 buts en championnat. De quoi maintenir l'espoir d'un maintien direct pour le club icaunais mais aussi relancer l'intérêt des clubs européens. Après son transfert avorté à Lens l'été dernier, Sinayoko suscite un fort engouement en Angleterre mais l' Olympique Lyonnais est aussi sur les rangs.

Sinayoko à Lyon, l'idée de génie ?

Les Gones étaient déjà présents dans ce dossier en début de saison. Cette fois-ci, le rival des Lyonnais n'est plus Lens. Il faut composer avec Crystal Palace et Manchester United. Deux concurrents sérieux puisqu'ils proviennent du meilleur championnat au monde. Cependant, la donnée essentielle pour l'Auxerrois sera le temps de jeu comme l'a confirmé l'ancien joueur Djibril « Djiby » Sidibé à Africa Foot. Ce dernier valide donc totalement un transfert à Lyon même si Crystal Palace a aussi ses chances selon lui.

« Le départ, ça dépendra de lui… Mais il devrait choisir un club où il est sûr d’avoir du temps de jeu, c’est le plus important. […] Crystal Palace ne paraît pas un mauvais choix, si le club est très intéressé par ses services. C’est une équipe qui a un jeu vers l’avant, qui correspond au style de Sinayoko. L’Olympique Lyonnais est une équipe en reconstruction et avec un entraîneur qui aime aussi les jeunes. C’est aussi un bon choix », a indiqué l'ancien joueur de Monaco et Châteauroux. A voir si l'OL est prêt à suivre les équipes anglaises sur le plan financier. Il faut lâcher au moins 8 millions d'euros.