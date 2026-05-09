OL : Sinayoko à Lyon, c'est validé à 100% !

c est des bouffon l om , il y avait moyen d etre 2ieme tranquillment , ils ont fait n importe quoi , virer l entraineur , mettre le bordel en coulisse ..bref la routine, en plus il vait leur grand attaquant greenwood.. mais bon?? pas de LDC , saison pourri zero trophée..
C'est clair ! Un peu la maman de tout le monde
J'aime beaucoup ! Le PSG sort toujours des maillots magnifique
La crise semble profonde du côté de Marseille. Dirigeants, joueurs, supporters...c'est la guérilla à tout les étages.
il manque la 2ieme etoile qui va rriver !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Lassine Sinayoko est au top des hausses avant la J33 après avoir été meilleur joueur de la J32 ! 🏅 L'attaquant de l'@AJA est à seulement 17M, tu tentes le coup ?