OL : Sidney Govou secoue Lyon

Les temps sont durs du côté de l'OL, puisque le club rhodanien est désormais distancé dans la course au podium et voit même Lille, Monaco et Rennes revenir sur ses talons. Sidney Govou tire le signal d'alarme.

Je ne sais pas si c’est un manque de jus. On ne peut pas se cacher en permanence derrière ça ». Pour l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais, même si effectivement l'équipe de Paulo Fonseca est dans une série de semaines à trois matchs, ce qui n'est pas , Sidney Govou estime que l'avenir lyonnais s'écrira d'ici dimanche soir. ». Pour l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais, même si effectivement l'équipe de Paulo Fonseca est dans une série de semaines à trois matchs, ce qui n'est pas le cas du PSG protégé par la LFP , cela ne peut pas expliquer ces six rencontres de rang sans victoire. Mais le constat est là, Endrick et ses coéquipiers n'avancent plus assez vite au classement au moment où leurs rivaux tournent à plein régime. Cette semaine, l'Olympique Lyonnais jouera son avenir en Europa League avec la réception d'une solide équipe du Celta Vigo, avant d'accueillir l'AS Monaco, également en pleine bourre. Dans Le Progrès Sidney Govou estime que l'avenir lyonnais s'écrira d'ici dimanche soir.

Lyon joue gros en quelques jours

L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais ne veut pas trop s'inquiéter, mais il admet tout de même que les prochains jours peuvent faire entrer la saison de l'OL dans une nouvelle dimension, ou une nouvelle galère. « La semaine à venir est sans doute l’une des plus importantes de la saison. Tu joues ta qualification à domicile, et ce sera loin d’être facile car Vigo est une équipe qui marche mieux à l’extérieur qu’à domicile. Et dimanche, c’est Monaco qui arrive, une formation qui est en grande forme (...) Ce n’est pas tout à fait le sprint final, mais c’est aussi une période où tu peux tout perdre. La dynamique de l’OL est inversée par rapport à janvier-février. Tu ne joues pas forcément mieux, mais tu n’arrives pas à gagner les matchs. Ça peut faire très mal sur un groupe qui n’a pas beaucoup d’expérience », prévient Sidney Govou.

Il est vrai que le nul concédé dimanche au Havre a marqué les esprits, car dans le même temps, l'OM, Lille et Monaco ont gagné. Autrement dit, la course pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions qui semblait être un objectif sérieux pour l'Olympique Lyonnais, devient de plus en plus dure. Deux victoires cette semaine permettraient au club de Michele Kang de revenir en jeu, sinon on peut craindre qu'effectivement la situation se complique vraiment trop.