Sidney Govou alerte l'OL
Paul Tchoukriel et Sidney Govou - Canal+

OL : Sidney Govou secoue Lyon

OL16 mars , 19:30
parClaude Dautel
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Les temps sont durs du côté de l'OL, puisque le club rhodanien est désormais distancé dans la course au podium et voit même Lille, Monaco et Rennes revenir sur ses talons. Sidney Govou tire le signal d'alarme.
« Je ne sais pas si c’est un manque de jus. On ne peut pas se cacher en permanence derrière ça ». Pour l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais, même si effectivement l'équipe de Paulo Fonseca est dans une série de semaines à trois matchs, ce qui n'est pas le cas du PSG protégé par la LFP, cela ne peut pas expliquer ces six rencontres de rang sans victoire. Mais le constat est là, Endrick et ses coéquipiers n'avancent plus assez vite au classement au moment où leurs rivaux tournent à plein régime. Cette semaine, l'Olympique Lyonnais jouera son avenir en Europa League avec la réception d'une solide équipe du Celta Vigo, avant d'accueillir l'AS Monaco, également en pleine bourre. Dans Le Progrès, Sidney Govou estime que l'avenir lyonnais s'écrira d'ici dimanche soir.

Lyon joue gros en quelques jours

L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais ne veut pas trop s'inquiéter, mais il admet tout de même que les prochains jours peuvent faire entrer la saison de l'OL dans une nouvelle dimension, ou une nouvelle galère. « La semaine à venir est sans doute l’une des plus importantes de la saison. Tu joues ta qualification à domicile, et ce sera loin d’être facile car Vigo est une équipe qui marche mieux à l’extérieur qu’à domicile. Et dimanche, c’est Monaco qui arrive, une formation qui est en grande forme (...) Ce n’est pas tout à fait le sprint final, mais c’est aussi une période où tu peux tout perdre. La dynamique de l’OL est inversée par rapport à janvier-février. Tu ne joues pas forcément mieux, mais tu n’arrives pas à gagner les matchs. Ça peut faire très mal sur un groupe qui n’a pas beaucoup d’expérience », prévient Sidney Govou.
Il est vrai que le nul concédé dimanche au Havre a marqué les esprits, car dans le même temps, l'OM, Lille et Monaco ont gagné. Autrement dit, la course pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions qui semblait être un objectif sérieux pour l'Olympique Lyonnais, devient de plus en plus dure. Deux victoires cette semaine permettraient au club de Michele Kang de revenir en jeu, sinon on peut craindre qu'effectivement la situation se complique vraiment trop.
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il va jouer à guichets fermés il se plaint de quoi

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alors lui il assure! haha. personne ne bronche là. meme Tolisso n aurait pas osé aller gueuler

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Si c est purement un manque de jus. Un effectif réduit qui surperforme, y a pas mort d hommes c est déjà une bien belle saison

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chacun sa manière de voir les choses vous dites 4 matchs sans victoire Mois je dis 4 matchs sans défaite Lens 2/2 Paris FC 1/1 Celta 1/1 Le havre 0/0

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tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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