L'OL va de nouveau devoir faire des sacrifices cet hiver lors du mercato. Nicolas Tagliafico est notamment annoncé sur le départ des Gones.

L'Olympique Lyonnais doit encore rentrer dans les clous du fair-play financier, et plusieurs départs sont donc à prévoir lors du prochain mercato hivernal. Les Gones vont devoir étudier les différentes options qui s'offrent à eux. Certains joueurs sont déjà annoncés sur le départ, à l'image de Nicolas Tagliafico. Le poste de latéral gauche est bien pourvu à l' OL et le champion du monde argentin arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. En Argentine, plusieurs clubs croient en leurs chances de le rapatrier.

Tagliafico vers un retour en Argentine dès cet hiver ?

Selon les informations de Diario Popular, Nicolas Tagliafico est en effet suivi de près par River Plate. Si aucune négociation n'a encore été engagée entre les différentes parties, le club de Buenos Aires a toutes ses chances de convaincre l'ancien joueur de l'Ajax de rejoindre ses rangs. Autre prétendant dans ce dossier : Independiente. Il s'agirait même de la destination privilégiée par l'Argentin en cas de retour au pays. Seul bémol, les finances du club sont, comme celles de l'OL, dans le rouge, ce qui rend une éventuelle arrivée de Tagliafico difficile à concrétiser.

Tagliafico est estimé à environ 4 millions d'euros par l'OL, qui aimerait récupérer cette somme afin d'éviter de voir son défenseur partir gratuitement à l'issue de son contrat. À noter que le natif de Rafael Calzada reste également ouvert à la possibilité de poursuivre sa carrière en Europe et de relever un nouveau défi dans un club ambitieux. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse d'un départ de l'Olympique Lyonnais prend de plus en plus d'épaisseur pour Tagliafico, qui a pour le moment disputé 139 rencontres sous les couleurs lyonnaises depuis son arrivée en 2022.