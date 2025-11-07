OL : Satriano les rend fous, ça dégénère à Lyon

Après la défaite sur le terrain du Betis (2-0) jeudi en Ligue Europa, de nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais se sont lâchés sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux n’ont pas été tendres avec l’attaquant Martin Satriano, dont la générosité ne suffit pas pour masquer ses lacunes.

Certes, l’Olympique Lyonnais s’est présenté à Séville avec un onze en partie remanié. Il n’empêche que les hommes de Paulo Fonseca avaient les moyens de produire un match de meilleure qualité. Le Betis n’a eu besoin d’accélérer qu’en fin de première période pour faire la différence. Pour le reste, les coéquipiers d’Antony n’ont que rarement tremblé jeudi soir. Les Andalous ont eu affaire à une équipe rhodanienne quasi inoffensive, et dont l’attaque était portée par un élément invisible.

On parle de Martin Satriano qui n’a jamais été en position de menacer le gardien du Betis Alvaro Valles. Malgré ses efforts habituels, l’attaquant prêté par le Racing Club de Lens n’a absolument pas pesé sur la défense adverse. L’Uruguayen n’est évidemment pas le seul Lyonnais passé à côté de son match. Mais sa performance largement insuffisante a provoqué la colère de nombreux supporters. « J’ai pas connu un attaquant aussi nul que Satriano à Lyon », a lâché un utilisateur du réseau social X, où un autre internaute se rappelle douloureusement des prédécesseurs de l’avant-centre.

« Passer de Lacazette et Mikautadze à Satriano… », a-t-il écrit sans même terminer sa phrase. De quoi s’interroger sur le choix du directeur technique. « Comment Matthieu Louis-Jean peut encore être en poste après ça ? », s’interroge un troisième fan de l’Olympique Lyonnais définitivement persuadé que l’ancien joueur du Stade Brestois n’a pas le niveau pour évoluer chez les Gones. Après un tel fiasco, il est clair que les fidèles du Groupama Stadium attendent Endrick avec encore plus d’impatience.