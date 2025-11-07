OL : Satriano les rend fous, ça dégénère à Lyon

Pour un promu, le milieu du Pfessée est plutôt sympa, mais ça ne fait pas toute une équipe et notamment le gardien…😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
On jouera avec l'équipe bis en attendant le retour de nos blessés.Les suppléants vont se defoncer pour montrer leur valeur et ça ira
Non vu que ça n'en etait pas une
Il vaut mieux attendre avant d'avancer ce genre d'info.il ne faudra pas qu'il reprenne trop tôt vu les risques de rechute
Il ne m'impressionne pas .On doit trouver mieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Satriano - 1 but en 14 matchs - est invisible - a plus de cartons jaunes que de buts - ne sait pas se placer - posséde un QI foot négatif - touche 8 ballons par match - a des tatouages de merde