ICONSPORT_279667_0165

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

OL10 janv. , 8:40
parCorentin Facy
1
Six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, Martin Satriano pourrait déjà quitter l’OL. Son départ prend forme avec de plus en plus de précision en ce mois de janvier.
Auteur de 3 petits buts en 18 apparitions sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée cet hiver, Martin Satriano n’a pas conquis les supporters du club rhodanien. L’état d’esprit de l’international uruguayen est irréprochable tout autant que son implication sur le terrain. Mais techniquement, le joueur passé par le Stade Brestois n’est clairement pas au niveau des attentes d’un club tel que l’OL. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le club rhodanien a officialisé dès l’ouverture de ce mercato hivernal la signature d’Endrick en provenance du Real Madrid.
Avec l’arrivée du Brésilien à laquelle on peut ajouter la montée en puissance de Pavel Sulc, le temps de jeu Martin Satriano risque bien d’être réduit à néant. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un départ du buteur de 24 n’est pas à exclure selon TuttoMercatoWeb. Le média italien croit savoir qu'un transfert de Satriano au mois de janvier « n’est plus une simple hypothèse mais une possibilité de plus en plus réelle ».

Lire aussi

Surprise à l’OL, Satriano est le tube de l’hiverSurprise à l’OL, Satriano est le tube de l’hiver
Une information qui fait suite à celle de la presse espagnole révélant vendredi un intérêt du Real Oviedo en Espagne pour Martin Satriano. Un intérêt de plus pour le buteur uruguayen, également surveillé par Elche, Gérone ainsi que Levante. La belle cote du joueur en Liga pourrait être une aubaine pour l’OL afin de se séparer d’un attaquant qui n’aura pas vraiment apporté satisfaction. De son côté, Paulo Fonseca reste pour l’instant défavorable à un départ de son numéro 20.

Un départ jugé de plus en plus probable

Certes, le natif de Montevideo n’a pas brillé durant la première partie de saison. Mais le technicien portugais voit plus loin et sait qu’avec l’Europa League et la Coupe de France à jouer, Martin Satriano pourrait conserver une place importante dans la rotation de l’effectif. D’autant que pour l’heure, personne ne sait quelle sera la capacité d’Endrick à s’adapter à la Ligue 1 et à son nouveau club. Contre toute attente, Martin Satriano risque en tout cas d’animer le mercato de l’OL, avec une vraie décision stratégique à prendre pour les Gones sur ce dossier.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272433_0005
PSG

Le PSG s'active sur un Brésilien à 100 ME

ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé

Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite

ICONSPORT_280567_0167 (1)
OL

OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations

ICONSPORT_272040_0232
FC Nantes

25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne

Fil Info

10 janv. , 10:40
Le PSG s'active sur un Brésilien à 100 ME
10 janv. , 10:20
Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite
10 janv. , 10:00
OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations
10 janv. , 9:40
25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne
10 janv. , 9:20
OM : Robinio Vaz, vente imminente
10 janv. , 9:00
ASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisons
10 janv. , 8:20
L’OM lâche 15 ME pour une recrue surprise en Serbie
10 janv. , 8:10
TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading