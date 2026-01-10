OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, Martin Satriano pourrait déjà quitter l’OL. Son départ prend forme avec de plus en plus de précision en ce mois de janvier.

Auteur de 3 petits buts en 18 apparitions sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée cet hiver, Martin Satriano n’a pas conquis les supporters du club rhodanien. L’état d’esprit de l’international uruguayen est irréprochable tout autant que son implication sur le terrain. Mais techniquement, le joueur passé par le Stade Brestois n’est clairement pas au niveau des attentes d’un club tel que l’OL. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le club rhodanien a officialisé dès l’ouverture de ce mercato hivernal la signature d’Endrick en provenance du Real Madrid.

Avec l’arrivée du Brésilien à laquelle on peut ajouter la montée en puissance de Pavel Sulc, le temps de jeu Martin Satriano risque bien d’être réduit à néant. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un départ du buteur de 24 n’est pas à exclure selon TuttoMercatoWeb. Le média italien croit savoir qu'un transfert de Satriano au mois de janvier « n’est plus une simple hypothèse mais une possibilité de plus en plus réelle ».

Une information qui fait suite à celle de la presse espagnole révélant vendredi un intérêt du Real Oviedo en Espagne pour Martin Satriano . Un intérêt de plus pour le buteur uruguayen, également surveillé par Elche, Gérone ainsi que Levante. La belle cote du joueur en Liga pourrait être une aubaine pour l’OL afin de se séparer d’un attaquant qui n’aura pas vraiment apporté satisfaction. De son côté, Paulo Fonseca reste pour l’instant défavorable à un départ de son numéro 20.

Un départ jugé de plus en plus probable