Surprise à l’OL, Satriano est le tube de l’hiver

Désormais confronté à une solide concurrence, Martin Satriano n’est pas certain de terminer la saison à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant prêté avec option d’achat par Lens dispose d’une cote incroyable en Espagne.

La situation a bien changé pour Martin Satriano. Malgré l’absence de concurrence en première partie de saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas imposé dans les plans de Paulo Fonseca. L’entraîneur des Gones a évidemment apprécié sa combativité ainsi que son travail pour le collectif. Mais son manque de présence et d’efficacité dans la surface adverse pose problème. Résultat, le polyvalent Pavel Sulc a endossé le costume du buteur. Et l’arrivée d’Endrick le fera encore reculer dans la hiérarchie.

Un 5e club espagnol intéressé

Le Brésilien, pas encore prêt à disputer 90 minutes selon Paulo Fonseca, devrait faire ses débuts lors du 16e de finale de Coupe de France à Lille dimanche soir. Ça s’annonce donc compliqué pour Martin Satriano dont le temps de jeu risque de diminuer en deuxième partie de saison… sauf s’il venait à quitter l’Olympique Lyonnais. L’hypothèse prend de l’ampleur étant donné l’énorme cote de l’Uruguayen en Espagne. Ces dernières semaines, on énumérait Gérone, Levante, Elche et le FC Valence parmi ses courtisans. Et maintenant, La Voz de Asturias ajoute le Real Oviedo.

L’actuelle lanterne rouge de Liga a pris des renseignements sur l’attaquant prêté avec option d’achat par le Racing Club de Lens. On ignore la réponse du clan de l’avant-centre, ou celle des dirigeants lyonnais. Mais il ne serait pas étonnant de voir le club rhodanien accepter l’interruption de son prêt. L’ancien joueur de l’Inter Milan ne donne pas satisfaction et Paulo Fonseca dispose maintenant d’autres solutions. De plus, son départ permettrait d’alléger la masse salariale toujours encadrée par la DNCG. Il faudra donc suivre l’actualité de Martin Satriano dans les prochaines semaines.