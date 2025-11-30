Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

D abord il faudrait que la DNCG valide le transfert , le mercato c'est pas encore
Le classement n'est jamais bon sur Foot01. Rennes et l'OL ont la même différence de but (+6), mais Rennes a l'avantage des buts marqués : +24 contre +21 pour l'OL. Donc Rennes est 5ème et l'OL 6ème. Toulouse a une meilleure diff de buts (+1) que Nice (-7), donc Toulouse est 9ème et Nice 10ème. Nantes a une meilleure diff de buts (-10) que Metz (-17), donc Nantes est 16ème et Metz 17ème.
il lui fallait peut être une concurrence et de toute façon Endrick ne va pas faire 90 mn tous les 3 jours
En plus endrick il a pas encore signé son prêt , le mercato c'est pas encore
Pourquoi tu crois que endrick c'est un mbappé ou haaland ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🔥 Des 75 ans fêtés de la meilleure des manières 🥳 Une ambiance des grands soirs, des beaux buts, et trois points de plus pour nos Gones en @Ligue1 ! 💪🔴🔵 La fête est réussie ! 🤩 3-0 #OLFCN