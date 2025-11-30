ICONSPORT_278616_0097

Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

Ligue 130 nov. , 22:45
parGuillaume Conte
10
Dans un match qui s’est décanté après la réduction à 10 de Nantes, l’OL a fini par s’imposer largement avec notamment un doublé de son buteur maudit, Martin Satriano.
OL - Nantes 3-0
Buts pour l’OL : Abner (51e), Satriano (70e et 77e)
Expulsion : Mwanga (43e) à Nantes
En difficulté en championnat mais réveillé en Coupe d’Europe, l’OL voyait débarquer au Groupama Stadium une formation de Nantes en grande difficulté. Cela donnait une première période crispée, avec une domination stérile des Lyonnais, un Anthony Lopes très vigilant face à son ancienne équipe, et des contres dangereux des Canaris. L’évènement le plus important était finalement le carton rouge de Mwanga pour un geste mal maitrisé, puisqu’il mettait ses crampons sur l’épaule d’Hateboer (43e).
Dès lors, la deuxième période débouchait sur un scénario bien rodé avec une domination lyonnaise encore plus prononcée. Et la première grosse occasion était la bonne. Servi par Sulc, Morton frappait sur le poteau, mais du droit, Abner avait bien suivi d’une frappe enroulée (1-0, 51e). Le plus dur était clairement fait et Nantes ne parvenait pas à réagir.
Résultat, Lyon prenait le large grâce à un doublé improbable, celui de Martin Satriano. L’Uruguayen marquait deux fois en sept minutes d’un petit retourné dans la surface (2-0, 70e) et d’un ballon bien coupé au premier poteau (3-0, 77e).
Grâce à ce succès, l’OL revient à la 6e place au classement au soir de cette 14e journée. Une place pour le moment européenne, à deux points de Lille, le 4e. Pour Nantes, la série noire continue, avec désormais une 16e place à trois points de Lorient.
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_278621_0056
Serie A

Serie A : Naples bat la Roma et met le Milan AC en tête

ICONSPORT_278624_0021
Liga

Liga : Le Real laisse la première place au Barça

ICONSPORT_278616_0134
OL

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

Fil Info

23:03
Serie A : Naples bat la Roma et met le Milan AC en tête
23:01
Liga : Le Real laisse la première place au Barça
23:00
Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre
22:45
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
22:20
« J’en était malade », Thauvin explique sa nuit horrible
22:00
« Je suis fatigué », Rosenior craque à Strasbourg
21:41
OL-Nantes : Bien sûr que Lopes fait le match de sa vie
21:20
Nice annonce son prochain grand objectif

Derniers commentaires

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

D abord il faudrait que la DNCG valide le transfert , le mercato c'est pas encore

Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

Le classement n'est jamais bon sur Foot01. Rennes et l'OL ont la même différence de but (+6), mais Rennes a l'avantage des buts marqués : +24 contre +21 pour l'OL. Donc Rennes est 5ème et l'OL 6ème. Toulouse a une meilleure diff de buts (+1) que Nice (-7), donc Toulouse est 9ème et Nice 10ème. Nantes a une meilleure diff de buts (-10) que Metz (-17), donc Nantes est 16ème et Metz 17ème.

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

il lui fallait peut être une concurrence et de toute façon Endrick ne va pas faire 90 mn tous les 3 jours

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

En plus endrick il a pas encore signé son prêt , le mercato c'est pas encore

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

Pourquoi tu crois que endrick c'est un mbappé ou haaland ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading