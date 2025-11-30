Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

Dans un match qui s’est décanté après la réduction à 10 de Nantes, l’OL a fini par s’imposer largement avec notamment un doublé de son buteur maudit, Martin Satriano.

Buts pour l’OL : Abner (51e), Satriano (70e et 77e)

Expulsion : Mwanga (43e) à Nantes

En difficulté en championnat mais réveillé en Coupe d’Europe, l’OL voyait débarquer au Groupama Stadium une formation de Nantes en grande difficulté. Cela donnait une première période crispée, avec une domination stérile des Lyonnais, un Anthony Lopes très vigilant face à son ancienne équipe, et des contres dangereux des Canaris. L’évènement le plus important était finalement le carton rouge de Mwanga pour un geste mal maitrisé, puisqu’il mettait ses crampons sur l’épaule d’Hateboer (43e).

Dès lors, la deuxième période débouchait sur un scénario bien rodé avec une domination lyonnaise encore plus prononcée. Et la première grosse occasion était la bonne. Servi par Sulc, Morton frappait sur le poteau, mais du droit, Abner avait bien suivi d’une frappe enroulée (1-0, 51e). Le plus dur était clairement fait et Nantes ne parvenait pas à réagir.

Résultat, Lyon prenait le large grâce à un doublé improbable, celui de Martin Satriano. L’Uruguayen marquait deux fois en sept minutes d’un petit retourné dans la surface (2-0, 70e) et d’un ballon bien coupé au premier poteau (3-0, 77e).

Grâce à ce succès, l’OL revient à la 6e place au classement au soir de cette 14e journée. Une place pour le moment européenne, à deux points de Lille, le 4e. Pour Nantes, la série noire continue, avec désormais une 16e place à trois points de Lorient.