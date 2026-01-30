L'OL fonce sur un buteur très connu !

ICONSPORT_276706_0137
Avec Endrick, l'OL dispose d'un avant-centre de classe mondiale. Mais Lyon doit préparer l'avenir et la presse italienne révèle l'intérêt du club rhodanien pour Thijs Dallinga.
Ce n'est pas un inconnu en Ligue 1, puisqu'il a porté pendant deux ans le maillot du Toulouse Football Club avant de rejoindre Bologne en 2024 pour 15 millions d'euros. Thijs Dallinga, c'est de lui dont il s'agit, serait sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais à en croire Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste du mercato. Les dirigeants de l'OL auraient déjà entamé les négociations avec leurs homologues de Bologne concernant l'attaquant néerlandais de 25 ans. Un joueur dont la valeur est estimée à 12 millions d'euros par Transfemarkt, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec les Rossoblu i Veltri. Il est vrai que Thijs Dallinga a montré avec Toulouse qu'il pouvait être d'une redoutable efficacité et l'OL ne l'a pas oublié.

Dallinga de retour en Ligue 1 ?

Lors de ses deux saisons passées en Ligue 1, Thijs Dallinga a marqué un total de 37 buts toutes compétitions confondues, ce qui est assez exceptionnel. De quoi justifier l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, sachant qu'il est très probable qu'Endrick ne restera, malheureusement, que six mois à l'OL avant de repartir au Real Madrid. Les dirigeants rhodaniens se projettent sur l'avenir, et la venue d'un buteur du calibre de Dallinga peut susciter de très gros espoirs, cela à un prix relativement correct pour un avant-centre de ce standing.
Actuellement huitième de Serie A, Bologne pourrait donc laisser partir son joueur, d'autant que cette saison, Thijs Dallinga s'impose un peu moins dans le onze de départ de Vincenzo Italiano, lequel lui préfère Santiago Castro. De quoi permettre à l'Olympique Lyonnais d'avancer ses pions, même si dans un premier temps Dallinga devra accepté d'être la doublure d'Endrick s'il doit rejoindre la capitale des Gaules. Pour l'OL, l'essentiel est d'avoir un coup d'avance au mercato.
T. Dallinga

T. Dallinga

NetherlandsPays-Bas Âge 25 Attaquant

Eredivisie

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
6
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

