OL : Saint-Cyr espionné, Fonseca fait comme chez lui

Après le tirage au sort effectué lundi, Paulo Fonseca se réjouit à l’idée d’affronter le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or en Coupe de France. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais savoure ce derby face à un adversaire basé tout près de son domicile.

Le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or apprécie le geste. Opposé à l’Olympique Lyonnais , le pensionnaire de Régional 1 disputera ce 32e de finale de Coupe de France au Groupama Stadium. La présidente des Gones Michele Kang, malgré le refus du diffuseur beIN Sports de programmer la rencontre deux jours plus tôt, a finalement accepté d’organiser la partie le dimanche 21 décembre avec les coûts supplémentaires qu’implique cette décision. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs amateurs, mais aussi pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca.

Recevoir en Coupe de France représente toujours un avantage sur le plan sportif, surtout si le Portugais habite suffisamment proche de l’adversaire pour récolter quelques précieuses informations. « Je pense que c’est positif, c’est une équipe proche d’où j’habite. Peut-être que je vais voir si je peux aller regarder l’entraînement et les joueurs, a plaisanté Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi. Plus sérieusement, je pense que c'est très positif. Je suis content pour une raison principale, c’est parce que nous jouons à la maison. »

« Après, nous voulons aussi faire un bon match pour offrir une belle fête ici dans notre ville, a ajouté le coach lyonnais. C’est curieux, car ce sont deux équipes de la même ville donc je pense que pour les gens d’ici, c’est un bon moment. » D’ici là, ses hommes devront mettre les festivités de côté pour se concentrer sur le déplacement à Lorient dimanche soir. Une semaine après la victoire face à Nantes (3-0), un succès au Moustoir serait bienvenu pour rester accroché au bon wagon en Ligue 1.