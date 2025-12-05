ICONSPORT_272612_0235
Paulo Fonseca et Jorge Maciel

OL : Saint-Cyr espionné, Fonseca fait comme chez lui

OL05 déc. , 19:40
parEric Bethsy
0
Après le tirage au sort effectué lundi, Paulo Fonseca se réjouit à l’idée d’affronter le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or en Coupe de France. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais savoure ce derby face à un adversaire basé tout près de son domicile.
Le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or apprécie le geste. Opposé à l’Olympique Lyonnais, le pensionnaire de Régional 1 disputera ce 32e de finale de Coupe de France au Groupama Stadium. La présidente des Gones Michele Kang, malgré le refus du diffuseur beIN Sports de programmer la rencontre deux jours plus tôt, a finalement accepté d’organiser la partie le dimanche 21 décembre avec les coûts supplémentaires qu’implique cette décision. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs amateurs, mais aussi pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca.
Recevoir en Coupe de France représente toujours un avantage sur le plan sportif, surtout si le Portugais habite suffisamment proche de l’adversaire pour récolter quelques précieuses informations. « Je pense que c’est positif, c’est une équipe proche d’où j’habite. Peut-être que je vais voir si je peux aller regarder l’entraînement et les joueurs, a plaisanté Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi. Plus sérieusement, je pense que c'est très positif. Je suis content pour une raison principale, c’est parce que nous jouons à la maison. »
« Après, nous voulons aussi faire un bon match pour offrir une belle fête ici dans notre ville, a ajouté le coach lyonnais. C’est curieux, car ce sont deux équipes de la même ville donc je pense que pour les gens d’ici, c’est un bon moment. » D’ici là, ses hommes devront mettre les festivités de côté pour se concentrer sur le déplacement à Lorient dimanche soir. Une semaine après la victoire face à Nantes (3-0), un succès au Moustoir serait bienvenu pour rester accroché au bon wagon en Ligue 1.

Ligue 1

07 décembre 2025 à 20:45
Lorient
20:45
Olympique Lyonnais
0
Articles Recommandés
Uros Radakovic
FC Nantes

Nantes humilie sa recrue, « ça fait mal à l’ego »

ICONSPORT_279016_0009
Ligue 1

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

ICONSPORT_279007_0220
Mondial 2026

Officiel : Le tirage complet de la Coupe du monde 2026

ICONSPORT_279007_0168
Mondial 2026

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

Fil Info

20:30
Nantes humilie sa recrue, « ça fait mal à l’ego »
20:15
LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)
20:07
Officiel : Le tirage complet de la Coupe du monde 2026
20:06
CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère
20:00
L’OM reçoit de bonnes nouvelles pour Guendouzi
19:20
PSG : Hakimi blessé, l’UEFA épargne Luis Diaz
19:10
TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
19:00
Le PSG tient déjà le futur Paul Pogba

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

oui mais du coup tu as quelques groupes avec 3 gros dont le nôtre

Brest - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Toujours plus nul à la var, corriger les horreurs des matchs d’avant par des horreurs sur les matchs du jour ou comment être encore plus nul à chaque journée de championnat 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG : Hakimi blessé, l’UEFA épargne Luis Diaz

il suffit que le Bayern réclame et c'est réduit.Ce n'est pas 3 matchs qu'il devait avoir .Hakimi est gravement blessé et Diaz joue lui

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

L'Ouzbekistan dans 2 groupes ??? Vraiment nul ce format a 48 y a plus aucun groupe de la mort....

CdM 2026 : La France avec la Norvège, le Sénégal et un invité mystère

pas top le groupe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading