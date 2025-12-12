Sacha Boey à l’OM, le Bayern fait un geste

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Sacha Boey devrait partir cet hiver. Le Français n’est absolument pas retenu par ses dirigeants. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui espère toujours obtenir la signature du latéral droit.

A trois semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne restent sûrement pas les bras croisés. Le président et le directeur du football de l’Olympique de Marseille travaillent sans doute sur les possibles retouches de l’effectif. Totalement impliqué dans le processus de recrutement, Roberto De Zerbi a pu transmettre ses demandes. On sait par exemple que le poste d’ailier gauche pose problème dans la mesure où l’indisponibilité d’Hamed Junior Traoré prive l’entraîneur marseillais d’un concurrent pour le Brésilien Igor Paixão.

Lire aussi Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

Autre difficulté pour l’Italien, celle concernant la position de latéral droit où personne ne s’est jamais vraiment imposé. Amir Murillo et Timothy Weah n’ont pas toujours donné satisfaction, tandis que Benjamin Pavard s’exprime mieux dans la charnière centrale. Ce qui explique pourquoi l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste menant à Sacha Boey (25 ans). Le latéral droit du Bayern Munich reste considéré comme une belle affaire étant donné sa situation en Allemagne. Simple remplaçant dans l’esprit du coach Vincent Kompany, le Français n’a débuté que six matchs cette saison toutes compétitions confondues.

L’ancien joueur du Stade Rennais se dirige donc vers un départ cet hiver, confirme le journaliste Fabrizio Romano. Une manière de dire que le Bayern Munich ne retient pas son joueur sous contrat jusqu’en 2028, sachant qu’il sera évidemment impossible de récupérer les 30 millions d’euros investis sur son transfert en janvier 2024. A noter que le club phocéen a pas mal de concurrence puisque d’autres formations comme Crystal Palace ont déjà contacté Sacha Boey, que l’on annonçait également parmi les cibles de l’Olympique Lyonnais.