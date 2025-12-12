quitter le bayern pour signer a l om boey explose de rire iconsport 258022 0097 395296

Sacha Boey à l’OM, le Bayern fait un geste

OM12 déc. , 15:00
parEric Bethsy
0
En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Sacha Boey devrait partir cet hiver. Le Français n’est absolument pas retenu par ses dirigeants. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui espère toujours obtenir la signature du latéral droit.
A trois semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne restent sûrement pas les bras croisés. Le président et le directeur du football de l’Olympique de Marseille travaillent sans doute sur les possibles retouches de l’effectif. Totalement impliqué dans le processus de recrutement, Roberto De Zerbi a pu transmettre ses demandes. On sait par exemple que le poste d’ailier gauche pose problème dans la mesure où l’indisponibilité d’Hamed Junior Traoré prive l’entraîneur marseillais d’un concurrent pour le Brésilien Igor Paixão.

Lire aussi

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la finEntre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin
Autre difficulté pour l’Italien, celle concernant la position de latéral droit où personne ne s’est jamais vraiment imposé. Amir Murillo et Timothy Weah n’ont pas toujours donné satisfaction, tandis que Benjamin Pavard s’exprime mieux dans la charnière centrale. Ce qui explique pourquoi l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste menant à Sacha Boey (25 ans). Le latéral droit du Bayern Munich reste considéré comme une belle affaire étant donné sa situation en Allemagne. Simple remplaçant dans l’esprit du coach Vincent Kompany, le Français n’a débuté que six matchs cette saison toutes compétitions confondues.
L’ancien joueur du Stade Rennais se dirige donc vers un départ cet hiver, confirme le journaliste Fabrizio Romano. Une manière de dire que le Bayern Munich ne retient pas son joueur sous contrat jusqu’en 2028, sachant qu’il sera évidemment impossible de récupérer les 30 millions d’euros investis sur son transfert en janvier 2024. A noter que le club phocéen a pas mal de concurrence puisque d’autres formations comme Crystal Palace ont déjà contacté Sacha Boey, que l’on annonçait également parmi les cibles de l’Olympique Lyonnais.
0
Articles Recommandés
l om craque pour el khannouss mccourt ne va pas aimer iconsport 258596 0148 392335
OM

« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM

ICONSPORT_268698_0251 (1)
OL

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

ICONSPORT_238055_0010 (2)
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

ICONSPORT_191175_0033 (1)
FC Nantes

Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé

Fil Info

12 déc. , 18:00
« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM
12 déc. , 17:30
OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato
12 déc. , 17:00
EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema
12 déc. , 16:30
Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé
12 déc. , 16:00
Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter
12 déc. , 15:30
PSG : Test raté, Kvaratskhelia n’a pas les épaules
12 déc. , 14:30
L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère
12 déc. , 14:00
Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien

Derniers commentaires

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading