L'excuse de BeIN Sports ne tient pas, l'OL enrage

L’affaire de la programmation des 32es de finale de Coupe de France fait débat depuis le tirage au sort. En tête de gondole, l’Olympique Lyonnais n’est pas satisfait de jouer son match le dimanche soir. Le club rhodanien a souhaité une rencontre vendredi. L’OL garde de la rancœur envers BeIN Sports, diffuseur de la compétition.

C’est un tirage parfait pour le FC Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or, club de Régional 1. Le club de sixième division voulait décrocher le Graal, mission accomplie lors du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France . Un rendez-vous contre l’ Olympique Lyonnais qui a failli tourner au cadeau empoisonné. FC Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or a tout de suite émis l’idée de jouer le match au Groupama Stadium. L’OL n’y a pas vu d’inconvénient si la rencontre se jouait e vendredi soir. Mais la programmation de BeIN Sports est tombée, le match aura lieu le dimanche 21 décembre au soir.

L’OL garde la rancœur

Une date qui engendre un coût supplémentaire pour le septuple champion de France d’environ 200 000 euros. L’OL ne s’est pas senti écouté par BeIN Sports comme le rapporte le Progrès ce vendredi matin. L'excuse de la programmation forcée de Lens un vendredi soir n'a visiblement convaincu grand monde.

« Mais le cadeau tant attendu n’est pas venu et la rancœur envers beIN Sports risque de rester tenace côté lyonnais : pour l’OL, l’argument de dédier au leader lensois la case du vendredi 19, afin de lui offrir les mêmes vacances avant sa reprise précoce en L1 le 2 janvier 2026, ne tient pas puisque son adversaire ce jour-là, Toulouse, est attendu à la Duchère, le samedi 20, » écrit le quotidien régional, qui pointe du doigt un désaccord sur le calendrier et les vacances réglementaires à respecter selon la chaine qatarie. Des tensions supplémentaires entre les différents acteurs du football français. De plus, l'OL avait envie de libérer ses joueurs plus tôt pour les courtes vacances de fin d’année. Cependant, pour le club amateur de FC Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or le rêve se réalise et l’affiche au Groupama Stadium aura bien lieu.