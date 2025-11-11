ICONSPORT_272971_0012

OL : Rothen s'enflamme contre un dirigeant lyonnais

OL11 nov. , 10:20
parClaude Dautel
4
Au micro de RMC, Jérôme Rothen a regretté que le dirigeant lyonnais ne parle que de l'arbitrage du match OL-PSG alors que l'équipe lyonnaise démontre de très belles qualités.
Dès le coup de sifflet final du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, le débat portait uniquement sur la performance non pas des deux formations, mais de Benoît Bastien, arbitre de la rencontre. Et si Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, s'est bien lâché sur les officiels, Matthieu Louis-Jean a lui aussi fait part de sa colère. Une attitude qui a convaincu les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais nettement moins Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du PSG n'a pas contesté que des décisions arbitrales avaient été pour le moins étonnantes. Mais il regrette surtout que le dirigeant de l'OL ne parle pas de la prestation de son équipe, laquelle a été plutôt bonne face au Paris Saint-Germain alors que tout le monde craignait un carnage. Pour JR25, Matthieu Louis-Jean s'est trompé dans sa communication.

L'OL tourne en boucle sur l'arbitrage

Pour Jérôme Rothen, l'Olympique Lyonnais doit tirer du positif du match contre les champions d'Europe au lieu de se focaliser sur Benoît Bastien. « J’en veux aux dirigeants de Lyon quand je vois Matthieu Louis-Jean, qui est directeur sportif de Lyon, qui parle de l’arbitrage plutôt que de la bonne prestation de son équipe plutôt que de l’arbitrage. On n’a pas besoin de lui pour dire « on s’est fait flouer, on en a marre de l’arbitrage ». On le sait, on l’a vu. Mais qu’il parle de ce qu’il s’est passé dans le recrutement, de la jeunesse qui est bonne, de Moreira qui est surprenant, de Morton qui est bon. Cette équipe lyonnaise avec par moment une équipe de Youth League, elle a contrarié le Paris Saint-Germain. Mais parle nous plus de ça plutôt que de l’arbitrage, on l’a tous vu », a lancé, dans son talk-show Jérôme Rothen, qui a apprécié la copie rendue par les joueurs lyonnais face au PSG.
4
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

