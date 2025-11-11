OL : Rothen s'enflamme contre un dirigeant lyonnais

Au micro de RMC, Jérôme Rothen a regretté que le dirigeant lyonnais ne parle que de l'arbitrage du match OL-PSG alors que l'équipe lyonnaise démontre de très belles qualités.

Dès le coup de sifflet final du match entre l' Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, le débat portait uniquement sur la performance non pas des deux formations, mais de Benoît Bastien, arbitre de la rencontre. Et si Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, s'est bien lâché sur les officiels, Matthieu Louis-Jean a lui aussi fait part de sa colère . Une attitude qui a convaincu les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais nettement moins Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du PSG n'a pas contesté que des décisions arbitrales avaient été pour le moins étonnantes. Mais il regrette surtout que le dirigeant de l'OL ne parle pas de la prestation de son équipe, laquelle a été plutôt bonne face au Paris Saint-Germain alors que tout le monde craignait un carnage. Pour JR25, Matthieu Louis-Jean s'est trompé dans sa communication.

L'OL tourne en boucle sur l'arbitrage

Pour Jérôme Rothen, l'Olympique Lyonnais doit tirer du positif du match contre les champions d'Europe au lieu de se focaliser sur Benoît Bastien. « J’en veux aux dirigeants de Lyon quand je vois Matthieu Louis-Jean, qui est directeur sportif de Lyon, qui parle de l’arbitrage plutôt que de la bonne prestation de son équipe plutôt que de l’arbitrage. On n’a pas besoin de lui pour dire « on s’est fait flouer, on en a marre de l’arbitrage ». On le sait, on l’a vu. Mais qu’il parle de ce qu’il s’est passé dans le recrutement, de la jeunesse qui est bonne, de Moreira qui est surprenant, de Morton qui est bon. Cette équipe lyonnaise avec par moment une équipe de Youth League, elle a contrarié le Paris Saint-Germain. Mais parle nous plus de ça plutôt que de l’arbitrage, on l’a tous vu », a lancé, dans son talk-show Jérôme Rothen, qui a apprécié la copie rendue par les joueurs lyonnais face au PSG.