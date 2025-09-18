Habib Beye calme l’OL, Ligue 1+ va adorer

Pointé du doigt par l’entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais Jorge Maciel, Habib Beye s’est défendu en conférence de presse. Le coach du Stade Rennais, images de Ligue 1+ à l’appui, assure qu’il s’est bien comporté lors du match entre les deux équipes dimanche dernier.

C’était chaud entre Rennes et l’Olympique Lyonnais dimanche dernier. Après la défaite au Roazhon Park (3-1), l’entraîneur adjoint des Gones Jorge Maciel avait accusé Habib Beye de célébrer les buts rennais devant le banc rhodanien qu’il aurait même menacé. Ses déclarations sont évidemment parvenus jusqu’aux oreilles du coach rennais, lequel a clamé son innocence grâce aux images du diffuseur.

« Je pense que je vais être très clair là-dessus. J’invite toutes les personnes à bien regarder Ligue 1 +, a réagi Habib Beye en conférence de presse ce jeudi. Moi j'ai regardé les trois buts, parce que je me suis dit que je m'étais peut-être emporté à un moment donné. Le premier but, je reste dans ma zone technique. Le deuxième, je commence à fêter dans ma zone technique, je pars de ma zone technique et je ne dépasse pas la ligne médiane, donc ça veut dire que je ne pars pas dans le camp des Lyonnais. »

« Le troisième, je reste dans ma zone technique avec mon staff, je saute dans les bras de mon staff et je ne me tourne qu’à partir du moment où quelqu’un derrière moi dans le staff lyonnais vient m’invectiver, a raconté l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. On peut me faire passer pour le méchant garçon, mais je n’ai insulté personne, et moi je l’ai été, c’est très clair, et il y a des témoins. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'un grand quotidien français, qui se doit de vérifier ses informations, utilise une image détournée de moi pour dire que j’ai manqué de respect au staff lyonnais. »

« Aujourd'hui, fêter des buts fait partie de l'émotion d'un coach. A aucun moment je n'ai été dans leur zone technique donc leurs propos sont mensongers puisqu'il a dit que j'étais venu fêter tous les buts de leur côté. J'invite tout le monde à regarder Ligue 1+, et s'ils arrivent à ressortir des images où je suis dans la zone technique de Lyon, alors j’accepterai d’être vu comme quelqu’un d’arrogant. Mais cela ne m’empêchera pas de dormir, et je sortirai de cette polémique très rapidement », a prévenu Habib Beye, désormais concentré sur le derby à Nantes prévu samedi.