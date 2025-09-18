habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364

Habib Beye calme l’OL, Ligue 1+ va adorer

OL18 sept. , 18:30
parEric Bethsy
Pointé du doigt par l’entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais Jorge Maciel, Habib Beye s’est défendu en conférence de presse. Le coach du Stade Rennais, images de Ligue 1+ à l’appui, assure qu’il s’est bien comporté lors du match entre les deux équipes dimanche dernier.
C’était chaud entre Rennes et l’Olympique Lyonnais dimanche dernier. Après la défaite au Roazhon Park (3-1), l’entraîneur adjoint des Gones Jorge Maciel avait accusé Habib Beye de célébrer les buts rennais devant le banc rhodanien qu’il aurait même menacé. Ses déclarations sont évidemment parvenus jusqu’aux oreilles du coach rennais, lequel a clamé son innocence grâce aux images du diffuseur.

Lire aussi

L'OL écoeuré par l'attitude d'Habib Beye et son staffL'OL écoeuré par l'attitude d'Habib Beye et son staff
« Je pense que je vais être très clair là-dessus. J’invite toutes les personnes à bien regarder Ligue 1 +, a réagi Habib Beye en conférence de presse ce jeudi. Moi j'ai regardé les trois buts, parce que je me suis dit que je m'étais peut-être emporté à un moment donné. Le premier but, je reste dans ma zone technique. Le deuxième, je commence à fêter dans ma zone technique, je pars de ma zone technique et je ne dépasse pas la ligne médiane, donc ça veut dire que je ne pars pas dans le camp des Lyonnais. »
« Le troisième, je reste dans ma zone technique avec mon staff, je saute dans les bras de mon staff et je ne me tourne qu’à partir du moment où quelqu’un derrière moi dans le staff lyonnais vient m’invectiver, a raconté l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. On peut me faire passer pour le méchant garçon, mais je n’ai insulté personne, et moi je l’ai été, c’est très clair, et il y a des témoins. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'un grand quotidien français, qui se doit de vérifier ses informations, utilise une image détournée de moi pour dire que j’ai manqué de respect au staff lyonnais. »
« Aujourd'hui, fêter des buts fait partie de l'émotion d'un coach. A aucun moment je n'ai été dans leur zone technique donc leurs propos sont mensongers puisqu'il a dit que j'étais venu fêter tous les buts de leur côté. J'invite tout le monde à regarder Ligue 1+, et s'ils arrivent à ressortir des images où je suis dans la zone technique de Lyon, alors j’accepterai d’être vu comme quelqu’un d’arrogant. Mais cela ne m’empêchera pas de dormir, et je sortirai de cette polémique très rapidement », a prévenu Habib Beye, désormais concentré sur le derby à Nantes prévu samedi.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270215_0010
FC Nantes

Passer de l’OL à l’ASSE, Anthony Lopes est dégoûté

Manchester City Napoli
Ligue des Champions

Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)

ICONSPORT_270992_0007
OM

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

ICONSPORT_271082_0081
Ligue des Champions

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Fil Info

20:30
Passer de l’OL à l’ASSE, Anthony Lopes est dégoûté
19:58
Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)
19:58
Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille
19:31
LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps
19:30
Il quitte enfin l'OM, ce n'est pas pour l'argent
19:00
Barça-PSG, la mauvaise nouvelle se confirme
18:00
« J’aime beaucoup », il voit un grand avenir pour l’ASSE
17:47
Club Bruges - Monaco : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:41
OM-PSG : João Neves forfait pour le Classique

Derniers commentaires

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

Je comprends ton point de vue, mais sur le coup de l'action je vois penalty comme l'arbitre (main décolée et elle n'est pas au sol car c'est a la descente). Après discussion tu as le fait qu'il est dans une position naturelle. Mais la VAR ne déjuge que s'il y a une erreur manifeste. Or là ce n'est pas manifeste. Il n'aurait pas sifflé, pas dit que la VAR aurait demandé peno, il a sifflé la VAR n'a pas estimé que c'est une erreur manifeste de siffler péno. Ca peut être rageant mais je comprends le péno une fois sifflé

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

@majin cage : C'était à Dijaya que je répondais.

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

Y avait pas penalty, c'était du vol

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Du coup, je te dis que tu es malhonnêtes car tu dis de la merde, ça compte ?

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Décevant Monaco contre une équipe de Bruges à leur portée, mais sans intensité et collectif, la qualité intrinsèque ne suffit pas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading