OM : Face au PSG, Genesio va s’inspirer de l’OL

Avant le Classique au Vélodrome dimanche, Bruno Genesio se montre optimiste. L’entraîneur marseillais espère reproduire l’exploit qu’il avait réalisé avec l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.

Si certaines de ses déclarations ont pu inquiéter, Bruno Genesio a rapidement dissipé les doutes. Le contexte et les quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues ont évidemment affecté le moral du technicien. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de démissionner. Au contraire, le coach marseillais affiche une certaine détermination avant d’affronter le Paris Saint-Germain dimanche. Son équipe aura besoin d’un exploit pour rivaliser avec les Parisiens. Ça tombe bien, l’ancien tacticien de l’Olympique Lyonnais a prouvé qu’il savait surprendre des cadors comme Manchester City.

Lire aussi João Neves avoue un malaise avant OM-PSG

« Ce sont toujours des matchs à part et particuliers, a confié l’entraîneur de l’OM. J'ai vécu ça avec Lyon lorsqu'on a joué contre Manchester City en Coupe d'Europe. On avait fait 1-1 à Caen dans un match catastrophique deux jours avant. On avait joué à 11 contre 10 et on n'avait pas été capables de battre Caen. On allait à City et tout le monde pariait sur le nombre de buts qu'on allait encaisser, à quelle minute, si c'était la première, la deuxième ou à la troisième minute qu'on allait encaisser le premier but. Et finalement on est allés là-bas avec beaucoup d'humilité et on a fait le résultat que vous savez (victoire 1-2, le 19 septembre 2018). »