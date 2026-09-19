OM : Face au PSG, Genesio va s’inspirer de l’OL

OM : Face au PSG, Genesio va s’inspirer de l’OL

OM19 sept. , 22:00
parEric Bethsy
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Avant le Classique au Vélodrome dimanche, Bruno Genesio se montre optimiste. L’entraîneur marseillais espère reproduire l’exploit qu’il avait réalisé avec l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
Si certaines de ses déclarations ont pu inquiéter, Bruno Genesio a rapidement dissipé les doutes. Le contexte et les quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues ont évidemment affecté le moral du technicien. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de démissionner. Au contraire, le coach marseillais affiche une certaine détermination avant d’affronter le Paris Saint-Germain dimanche. Son équipe aura besoin d’un exploit pour rivaliser avec les Parisiens. Ça tombe bien, l’ancien tacticien de l’Olympique Lyonnais a prouvé qu’il savait surprendre des cadors comme Manchester City.

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« Ce sont toujours des matchs à part et particuliers, a confié l’entraîneur de l’OM. J'ai vécu ça avec Lyon lorsqu'on a joué contre Manchester City en Coupe d'Europe. On avait fait 1-1 à Caen dans un match catastrophique deux jours avant. On avait joué à 11 contre 10 et on n'avait pas été capables de battre Caen. On allait à City et tout le monde pariait sur le nombre de buts qu'on allait encaisser, à quelle minute, si c'était la première, la deuxième ou à la troisième minute qu'on allait encaisser le premier but. Et finalement on est allés là-bas avec beaucoup d'humilité et on a fait le résultat que vous savez (victoire 1-2, le 19 septembre 2018). »
« C'est le charme du football. Parfois, il y a des matchs où l'on peut se dire que le résultat, on le connaît à l'avance. Mais c'est un Classique. On est chez nous. J'ai une équipe qui a de l'orgueil et de la fierté. Et qui, sur un match comme celui-ci, avec l'appui de notre public, peut gommer un petit peu les insuffisances qu'on a pu avoir sur les 30 dernières minutes de nos deux derniers matchs. Si on est capables de le faire, sur ce qu'on a montré pendant les 50 ou 55 minutes de ces deux derniers matchs, on est aussi capables d'inquiéter ce PSG à domicile », a prévenu Bruno Genesio, loin de s’avouer vaincu face au double champion d’Europe.
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