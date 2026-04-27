OL : Rennes arrive au Groupama, un scandale éclate

Autant faire revenir Bartez ki est largement é ossi mieux ke lui
C'est quoi ces comptes ??? XD
« explique ce membre de l'entourage du portier de l'entourage d'Hugo Lloris. » Elles sont de plus en plus violentes vos phrases, c’est un calvaire de lire vos articles.
cheh!
2,7 millions d'euro? par an? ouai ok, il trouveront un autre et 2 millions par an c'est pas dramatique. s'ils sont intelligents ils se concentrent un peu plus sur la formation. y'a du bon foot dans la région chez les jeunes. mais ça ils savent pas faire, c'est assez fou.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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