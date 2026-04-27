OL : Rennes arrive au Groupama, un scandale éclate

Dimanche soir prochain, l’OL reçoit le Stade Rennais dans un choc de Ligue 1 très attendu. Le Groupama Stadium a néanmoins du mal à se remplir totalement pour le moment.

L’ Olympique Lyonnais est bien parti pour se qualifier directement en Ligue des champions. Le club rhodanien a encore trois rencontres à disputer avant de valider sa présence en C1. Dimanche soir prochain, les hommes de Paulo Fonseca recevront le Stade Rennais, actuel 5e, qui vise également une place dans le top 4. Une belle fête est annoncée au Groupama Stadium, même si certains déplorent que l’enceinte rhodanienne ne soit pas encore pleine à quelques jours de la réception des Bretons.

Des prix jugés trop hauts pour remplir le stade ?

Via X, le compte Phanou Herko a notamment publié ces dernières heures, en constatant que 8 700 billets étaient encore disponibles au grand public : « Les guichets devraient déjà être fermés. Match à enjeu vital pour l’OL et occasion de montrer que l’idée de la construction de ce stade de 60 000 places n’était pas complètement délirante. »

C’est alors qu’un autre compte, Incognitouf, a réagi en rappelant une réalité assez gênante : « Guichets fermés avec des places en Jean-Bouin à moins de 60 euros… Ce n’est pas vraiment l’objectif du club, on dirait. »

Reste à savoir si toutes les places trouveront tout de même preneur d'ici dimanche soir. Chaque détail comptera pour les Gones en cette fin de saison, et les Rhodaniens auront besoin du soutien de leurs fans pour tenter de prendre le dessus sur un Stade Rennais qui se déplacera au Groupama Stadium avec l’ambition de repartir avec les trois points de la victoire. Concernant les prix pratiqués, il n’est pas certain qu’ils évoluent à l’avenir, notamment au vu des difficultés financières que connaît actuellement l’Olympique Lyonnais.