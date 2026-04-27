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L’OL négocie l’arrivée d’une pépite équatorienne

OL27 avr. , 12:40
parCorentin Facy
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Courtisé par le Bayern Munich, le jeune défenseur central équatorien Virgilio Olaya figure également parmi les cibles de l’OL dans l’optique du prochain mercato. Matthieu Louis-Jean s’est renseigné sur le joueur du SD Aucas.
Troisième de Ligue 1 à trois journées de la fin, l’Olympique Lyonnais aborde cette fin de saison avec l’ambition de décrocher une qualification en Ligue des Champions. Cela changerait beaucoup de choses pour le club rhodanien sur le plan financier et dans l’optique du prochain mercato. Le directeur technique Matthieu Louis-Jean est d’ailleurs au boulot, anticipant tous les scénarios possibles, pour avancer sur le futur recrutement de l'OL.
Celui qui a fait venir Pavel Sulc, Dominik Greif ou encore Afonso Moreira et Tyler Morton pour des prix très raisonnables a identifié un bon coup du côté de la Colombie. A en croire le journaliste italien Rudy Galetti, l’Olympique Lyonnais a effectivement pris des renseignements sur le jeune défenseur central de 18 ans Virgilio Olaya. Le dossier apparaît pourtant bien complexe car en décembre dernier, un pré-accord avait été trouvé entre le joueur équatorien du SD Aucas et le Bayern Munich.
Six mois plus tard, l’accord entre les deux clubs n’a cependant pas encore été trouvé. Une faille dans laquelle l’OL ainsi que l’AC Milan souhaitent s’engouffrer selon notre confrère. International U17 avec l'Equateur, le jeune défenseur d’1m88 est considéré comme l’une des grandes promesses sud-américaines à son poste. Pour l’OL, l’opportunité est idéale de frapper un nouveau coup sur le marché des transferts à un prix très raisonnable. Encore très jeune et peu exposé au niveau professionnel, Virgilio Olaya n’est pas valorisé à plus de 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

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Reste maintenant à savoir sur quoi aboutira son avenir alors que des grands clubs comme le Bayern Munich et l’AC Milan sont en concurrence avec l’Olympique Lyonnais sur ce dossier. Cette piste équatorienne prouve en tout cas l’ambition de Matthieu Louis-Jean dans l’optique du prochain mercato, avec une volonté une nouvelle fois affichée de réaliser des coups malins sans se ruiner avec des joueurs bien cotés en Europe ou dans le monde. De quoi plaire aux supporters, ravis du travail réalisé par l’ancien recruteur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
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303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
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203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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