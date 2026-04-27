L’OL négocie l’arrivée d’une pépite équatorienne

Courtisé par le Bayern Munich, le jeune défenseur central équatorien Virgilio Olaya figure également parmi les cibles de l’OL dans l’optique du prochain mercato. Matthieu Louis-Jean s’est renseigné sur le joueur du SD Aucas.

Celui qui a fait venir Pavel Sulc, Dominik Greif ou encore Afonso Moreira et Tyler Morton pour des prix très raisonnables a identifié un bon coup du côté de la Colombie. A en croire le journaliste italien Rudy Galetti, l’Olympique Lyonnais a effectivement pris des renseignements sur le jeune défenseur central de 18 ans Virgilio Olaya. Le dossier apparaît pourtant bien complexe car en décembre dernier, un pré-accord avait été trouvé entre le joueur équatorien du SD Aucas et le Bayern Munich.

Six mois plus tard, l’accord entre les deux clubs n’a cependant pas encore été trouvé. Une faille dans laquelle l’OL ainsi que l’AC Milan souhaitent s’engouffrer selon notre confrère. International U17 avec l'Equateur, le jeune défenseur d’1m88 est considéré comme l’une des grandes promesses sud-américaines à son poste. Pour l’OL, l’opportunité est idéale de frapper un nouveau coup sur le marché des transferts à un prix très raisonnable. Encore très jeune et peu exposé au niveau professionnel, Virgilio Olaya n’est pas valorisé à plus de 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Reste maintenant à savoir sur quoi aboutira son avenir alors que des grands clubs comme le Bayern Munich et l’AC Milan sont en concurrence avec l’Olympique Lyonnais sur ce dossier. Cette piste équatorienne prouve en tout cas l’ambition de Matthieu Louis-Jean dans l’optique du prochain mercato, avec une volonté une nouvelle fois affichée de réaliser des coups malins sans se ruiner avec des joueurs bien cotés en Europe ou dans le monde. De quoi plaire aux supporters, ravis du travail réalisé par l’ancien recruteur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois.