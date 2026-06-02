L'OL recale ce grand buteur international

En discussions avec l’Olympiakos depuis la fin de la saison pour trouver un accord au sujet de Roman Yaremchuk, l’OL a définitivement abandonner les discussions. L’Ukrainien ne reviendra pas à Lyon.
Prêté à l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Roman Yaremchuk aurait aimé rester en Ligue 1
la saison prochaine. Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean n’y étaient pas opposés, d’autant que l’international ukrainien (68 sélections) d'1m91 a réalisé six mois de qualité dans la capitale des Gaules. Après une période d’adaptation logique, Roman Yaremchuk a contribué à la belle fin de saison de l’OL, qui a terminé 4e de Ligue 1
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L'OL abandonne la piste Yaremchuk
Le buteur passé par Benfica a été décisif avec 4 buts inscrits et son profil d’attaquant pivot a libéré des espaces pour Afonso Moreira, Endrick ou encore Corentin Tolisso. Dans la rotation de l’effectif, Yaremchuk aurait été intéressant la saison prochaine, raison pour laquelle Lyon a tenté de trouver un accord avec l’Olympiakos pour un transfert définitif. Problème, le club grec a catégoriquement refusé de revoir à la baisse le prix de 5 millions d’euros qui correspondait à l’option d’achat négociée en janvier dernier.
Dans l’incertitude quant à la coupe d’Europe qu’il disputera la saison prochaine, le club lyonnais a de son côté essayé de recruter Roman Yaremchuk pour une somme inférieure. Selon Transferfeed, les discussions n’ont pas abouti et cela est à présent définitif. L’OL ne souhaite pas s’aligner sur les 5 millions d’euros réclamés par l’Olympiakos pour le buteur de 30 ans et a par conséquent lâché l’affaire dans ce dossier.
Matthieu Louis-Jean va à présent se concentrer sur d’autres pistes en attaque. Le directeur technique de l’Olympique Lyonnais se sait attendu à ce poste, où deux joueurs au minimum sont attendus après les départs de Satriano en janvier puis de Yaremchuk mais aussi d’Endrick cet été, les deux joueurs ayant fait leur retour dans leurs clubs respectifs, à l’Olympiakos et au Real Madrid. Ces dernières heures, la belle idée Kader Meïté a notamment été soufflée à l’OL
même si cette piste pourrait s’avérer trop onéreuse pour les finances du club rhodanien.