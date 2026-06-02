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L'OL recale ce grand buteur international

OL02 juin , 11:00
parCorentin Facy
14
En discussions avec l’Olympiakos depuis la fin de la saison pour trouver un accord au sujet de Roman Yaremchuk, l’OL a définitivement abandonner les discussions. L’Ukrainien ne reviendra pas à Lyon.
Prêté à l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Roman Yaremchuk aurait aimé rester en Ligue 1 la saison prochaine. Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean n’y étaient pas opposés, d’autant que l’international ukrainien (68 sélections) d'1m91 a réalisé six mois de qualité dans la capitale des Gaules. Après une période d’adaptation logique, Roman Yaremchuk a contribué à la belle fin de saison de l’OL, qui a terminé 4e de Ligue 1.

L'OL abandonne la piste Yaremchuk

Le buteur passé par Benfica a été décisif avec 4 buts inscrits et son profil d’attaquant pivot a libéré des espaces pour Afonso Moreira, Endrick ou encore Corentin Tolisso. Dans la rotation de l’effectif, Yaremchuk aurait été intéressant la saison prochaine, raison pour laquelle Lyon a tenté de trouver un accord avec l’Olympiakos pour un transfert définitif. Problème, le club grec a catégoriquement refusé de revoir à la baisse le prix de 5 millions d’euros qui correspondait à l’option d’achat négociée en janvier dernier.
Dans l’incertitude quant à la coupe d’Europe qu’il disputera la saison prochaine, le club lyonnais a de son côté essayé de recruter Roman Yaremchuk pour une somme inférieure. Selon Transferfeed, les discussions n’ont pas abouti et cela est à présent définitif. L’OL ne souhaite pas s’aligner sur les 5 millions d’euros réclamés par l’Olympiakos pour le buteur de 30 ans et a par conséquent lâché l’affaire dans ce dossier.

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Matthieu Louis-Jean va à présent se concentrer sur d’autres pistes en attaque. Le directeur technique de l’Olympique Lyonnais se sait attendu à ce poste, où deux joueurs au minimum sont attendus après les départs de Satriano en janvier puis de Yaremchuk mais aussi d’Endrick cet été, les deux joueurs ayant fait leur retour dans leurs clubs respectifs, à l’Olympiakos et au Real Madrid. Ces dernières heures, la belle idée Kader Meïté a notamment été soufflée à l’OL même si cette piste pourrait s’avérer trop onéreuse pour les finances du club rhodanien.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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