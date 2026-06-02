L'OL recale ce grand buteur international

En discussions avec l’Olympiakos depuis la fin de la saison pour trouver un accord au sujet de Roman Yaremchuk, l’OL a définitivement abandonner les discussions. L’Ukrainien ne reviendra pas à Lyon.

L'OL abandonne la piste Yaremchuk

Le buteur passé par Benfica a été décisif avec 4 buts inscrits et son profil d’attaquant pivot a libéré des espaces pour Afonso Moreira, Endrick ou encore Corentin Tolisso. Dans la rotation de l’effectif, Yaremchuk aurait été intéressant la saison prochaine, raison pour laquelle Lyon a tenté de trouver un accord avec l’Olympiakos pour un transfert définitif. Problème, le club grec a catégoriquement refusé de revoir à la baisse le prix de 5 millions d’euros qui correspondait à l’option d’achat négociée en janvier dernier.

Dans l’incertitude quant à la coupe d’Europe qu’il disputera la saison prochaine, le club lyonnais a de son côté essayé de recruter Roman Yaremchuk pour une somme inférieure. Selon Transferfeed, les discussions n’ont pas abouti et cela est à présent définitif. L’OL ne souhaite pas s’aligner sur les 5 millions d’euros réclamés par l’Olympiakos pour le buteur de 30 ans et a par conséquent lâché l’affaire dans ce dossier.